Россияне до 35 лет будут платить за аренду жилья половину стоимости — новый проект Минстроя

В России готовят программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи, передают «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Согласно новой инициативе, государство возьмет на себя обязательство по оплате половины стоимости аренды жилья молодым людям в возрасте до 35 лет.

Однако это станет возможным при одном условии; они должны копить на первоначальный взнос по ипотеке для покупки квартиры в новостройке.

В Госдуме отмечают, что, в соответствии с ожиданиями, таким образом получится справиться с демографическим кризисом.

— Предложенная комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 лет) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту, — заключили в Минстрое.

Ранее редакция сообщала, что с 1 июня вырос минимальный первоначальный взнос по ипотеке.