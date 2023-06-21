Замглавы Минсельхоза Новосибирской области уволили после возбуждения уголовного дела

Первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Светлану Невзорову уволили с работы после возбуждения в отношении неё уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.

—Невзорова уволена приказом 16 мая, — рассказал Илык.

Ранее проходила информация, что Светлану Невзорову подозревают в превышении должностных полномочий при распределении субсидий сельскохозяйственным производителям региона.

— В случае с Невзоровой, это не коррупционное преступление. На данный момент и на момент возбуждения уголовного дела корыстного умысла у нее не было установлено. Если нет корыстного умысла, то это обычное должностное преступление. Наш отдел этот вопрос не курирует, — добавил Павел Илык.

Напомним, что суд продлил срок содержания под стражей ранее работавшему начальником Центрального ОЭБиПК УМВД России Александру Умерову. Он будет содержаться под стражей до 20 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что назначен главный режиссёр театра «Глобус».