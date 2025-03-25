Энергетики рассказали о готовности инфраструктуры к паводку

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 24 марта состоялось заседание штаба, посвященное вопросам безопасности энергоснабжения региона. В мероприятии участвовали представители федеральных и местных органов власти, а также ключевые ресурсоснабжающие организации, включая делегацию «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») под руководством первого заместителя генерального директора и главного инженера Владимира Герасимова.

Основными темами обсуждения стали прохождение отопительного сезона энергетическими компаниями и их готовность к паводковому периоду. Технический руководитель системообразующей сетевой организации региона представил промежуточные итоги работы электросетей в зимний период пиковых нагрузок. По данным «Россети Новосибирск», с ноября 2024 года по январь 2025 года количество аварийных отключений в сетях 0,4-110 кВ сократилось на 37,5% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Этот результат был достигнут благодаря масштабной подготовке электросетевых объектов к зиме.

Владимир Герасимов уделил особое внимание подготовке электросетей к весеннему половодью, учитывая, что в зоне риска подтопления находятся 745 электроустановок. Для обеспечения надежной работы и бесперебойного электроснабжения потребителей разработано около 240 мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод. Большая часть этих мероприятий уже реализована. Также в компании поддерживается масштабный аварийный запас материалов и оборудования, необходимый для оперативного устранения повреждений электросетей. В общей сложности почти 700 позиций на общую сумму более 85 млн рублей.

На штабе также обсудили ситуацию с восстановлением кабельной эстакады на реке 2-я Ельцовка, где обрушение грунта создает угрозу для опорной конструкции и кабелей, питающих Заельцовский район. Были выработаны первоочередные шаги по решению этой сложной задачи. Ситуация находится под контролем «Россети Новосибирск» и министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.