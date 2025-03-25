Планы догазификации на 2025 год представили в Новосибирской области

В рамках программы догазификации предполагается обеспечение технической возможности подключения к газовым сетям для 19 тысяч частных домов. Помимо этого, начнутся работы по подключению к газу свыше 600 домов в 22 садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Информация об этом была представлена 25 марта в ходе пресс-конференции.

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров проинформировал о завершении строительства 40 км межпоселкового газопровода, ведущего от черепановской газораспределительной станции в направлении Сузуна. Окончание строительно-монтажных работ намечено на 2026 год. Параллельно будет вестись прокладка газораспределительной сети в девяти населенных пунктах Черепановского и Сузунского районов: п. Отважный, с. Бариново и других.

Согласно утвержденному графику догазификации Новосибирской области, планируется создание технической возможности для подключения 70 тысяч домов, из которых 19 тысяч – в 2025 году. Филиал ООО «Газпром газораспределение Сибирь» планирует строительство обширных газораспределительных сетей высокого и низкого давления в различных населенных пунктах, включая с. Ленинское и г. Чулым.

Также программой предусмотрена догазификация 8054 домов в 236 СНТ, в том числе 663 домов в 22 СНТ в 2025 году. Помимо этого, планируется подключение к газовым сетям 10 образовательных учреждений и 30 медицинских организаций.