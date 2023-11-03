Энергетики внедрят искусственный интеллект на своих предприятиях в Новосибирске

Новосибирский государственный университет и ООО «Сибирская генерирующая компания» подписали соглашение о сотрудничестве по проектам в сфере цифровой энергетики, включая цифровизацию тепловой инфраструктуры и электротранспорт. Ранее энергетики приобретали готовые решения за рубежом. После введения санкций против России многие компании столкнулись с проблемами при обновлении программного обеспечения и технической поддержки оборудования, пояснили в пресс-службе НГУ.

Напомним, сейчас государство берет на себя частичное финансирование работы научных коллективов по заданию конкретных хозяйствующих субъектов. НГУ и СГК, в рамках заключенного соглашения, планируют принять участие в конкурсе для получения такого финансирования для реализации проекта цифровизации энергетической инфраструктуры Новосибирска с использованием технологий искусственного интеллекта.

Проект будет реализовываться в рамках консорциума. Головной организацией выступит НГУ. Кроме того, в консорциум войдет ряд научных институтов и высокотехнологичных предприятий. В списке задач, которые планируется разрабатывать в рамках консорциума: повышение эффективности работы объектов теплоэнергетики, подключение к теплоснабжению нового жилья без строительства новых источников генерации и т.д. Наиболее эффективные решения будут тиражироваться в других городах присутствия СГК, уточнили в компании.

Кроме того, СГК планирует в качестве индустриального партнера участвовать в создании Центра искусственного интеллекта, которые формируется в НГУ. Напомним, о создании центра стало известно в начале 2023 года. Тогда губернатор области Андрей Травников пояснял, что главными направлениями его работы станут борьба с онкологическими заболеваниями, создание медицинских дата-сетов, разработка моделей по обнаружению лесных пожаров.

Ранее редакция сообщала о том, что ряд компаний Новосибирска запустили проект по развитию заправочной инфраструктуры для электротранспорта.