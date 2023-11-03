11 домов признаны аварийными в Новосибирске

11 многоквартирных домой в Новосибирске признаны аварийными. Постановление подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Об этом сообщается в «Бюллетене органов местного самоуправления».

286 ветхих и аварийных домов планируют расселить в Новосибирске . Дома находятся по следующим адресам: 3-й переулок Бурденко, 7, 8, 10; 2-я Ольховская, 2; Добролюбова, 123; Сузунская, 23; Аэропорт, 33; 1-й Шевцовой, 29/1; 2-й Шевцовой, 32; Тенистая, 21; Первомайская, 3.

Напомним, по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Новосибирская область дополнительно получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Это сэкономленные средства, которые образовались в федеральной программе после уточнения площади жилого фонда, который признан аварийным до 1 января 2017 года и подлежит расселению. Регион должен будет вернуть средства в федеральный «Фонд развития территорий», если не завершит переселение граждан по региональной программе до 1 марта 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска сократила сроки расселения аварийных домов на ул. Малыгина.