11 домов признаны аварийными в Новосибирске

11 многоквартирных домой в Новосибирске признаны аварийными. Постановление подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Об этом сообщается в «Бюллетене органов местного самоуправления».
Напомним, по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Новосибирская область дополнительно получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Это сэкономленные средства, которые образовались в федеральной программе после уточнения площади жилого фонда, который признан аварийным до 1 января 2017 года и подлежит расселению. Регион должен будет вернуть средства в федеральный «Фонд развития территорий», если не завершит переселение граждан по региональной программе до 1 марта 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска сократила сроки расселения аварийных домов на ул. Малыгина.
Фото: pixabay.com, victoria_regen
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