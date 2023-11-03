Кабинет ранней диагностики туберкулеза у больных СПИДом открыли в Новосибирске

В Новосибирске открыли кабинет раннего выявления туберкулеза у больных СПИДом. Решение было принято из-за того, что туберкулез является основной причиной смертности больных СПИДом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Кабинет располагается в Центре СПИД. Он работает по принципу «одно окна», так что всю необходимую помощь пациенты получают в день обращения. Кабинет помогает выявить болезнь на ранней стадии и оказать своевременную помощь.

– К взрослому возрасту почти 90% населения уже инфицированы микобактерией туберкулеза, но большинство из нас не болеет, потому что у нас есть иммунитет. Как только иммунитет перестает работать, мы становимся чувствительными к этой инфекции. А люди с иммунодефицитами, тяжелыми иммунодефицитами, как ВИЧ-инфекция, они наиболее подвержены [туберкулезу], – отметила Анна Пятибратова, главный фтизиатр Новосибирской области.

Напомним, что в 2022 году зарегистрировано 3082 случаев ВИЧ — инфицирования, что на 20,1% больше. чем в 2021 году.

Ранее редакция сообщала о том, что два низкопороговых кабинета открыли в Бердске и Искитиме.