Энергобезопасность обеспечивается совместными усилиями энергетиков и надзорных органов

По данному направлению энергетики на протяжении многих лет конструктивно взаимодействуют с Сибирским управлением Ростехнадзора. Все выявленные нарушения находятся под контролем как специалистов предприятия, так и соответствующих инспектирующих отделов надзорных органов.

Совместная работа энергетиков и надзорных органов имеет стабильные положительные результаты. Например, в п. Отважный Черепановского района после вынесения предостережения в адрес местного сельсовета была демонтирована детская площадка, расположенная в охранной зоне действующей линии электропередачи 0,4 кВ. Еще одно предостережение направлено надзорными органами в администрацию Бердска после выявления специалистами АО «РЭС» факта размещения детской площадки в пределах охранной зоны высоковольтной ЛЭП 110 кВ.

Индивидуального предпринимателя, который возвёл торговый павильон в охранной зоне кабельной линии 10 кВ на территории Ленинского района Новосибирска, привлекли к административной ответственности по ст. 9.8 КоАП РФ.

А в случае с вопиющим нарушением на ул. Пестеля в Новосибирске, где вокруг опоры была возведена пристройка к жилому дому, уже удовлетворен иск АО «РЭС» о сносе самовольной постройки в охранной зоне ЛЭП. Решение суда вступило в законную силу, заказан исполнительный лист.

Таким образом, совместными усилиями энергетиков и надзорных органов постоянно контролируется безопасность функционирования и эксплуатации электросетей, что позволет исключить риски причинения ущерба имуществу и здоровью граждан и, тем самым, обеспечить электробезопасность населения и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой компании