Минпромторг РФ призвал региональные власти поддержать индустриальные парки

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рекомендовало главам регионов оказать поддержку индустриальным паркам в связи с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции. Соответствующие предложения, сформулированные в ходе онлайн-дискуссии, организованной Ассоциацией индустриальных парков (АИП) России, были направлены членам Правительства РФ в апреле, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

— По сути, в официальном письме Минпромторга РФ в том или ином виде нашли отражение все обсуждаемые нами на совещании антикризисные меры, которые будут способствовать сохранению рабочих мест и восстановлению экономики, — комментирует член сертификационной комиссии АИП России, заместитель генерального директора по развитию и GR АО «Завод «Экран» Егор Казанцев. — Например, вместо компенсации выпадающих доходов и издержек управляющих компаний разрешено использовать для пополнения оборотных средств льготные займы от региональных фондов развития промышленности.

Ведомство предлагает высшим должностным лицам субъектов Федерации рассмотреть возможность перенести на 12 месяцев сроки выполнения обязательств, взятых на себя управляющими компаниями промпарков, а также их резидентами при получении господдержки из федерального и региональных бюджетов, освободить от уплаты имущественного и земельного налогов на 2020 год (или снизить ставки по ним) участников парковых проектов, ввести для них арендные каникулы, если они арендуют объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в муниципальной или региональной собственности.

Кроме того, Минпромторг РФ призывает распространить на индустриальные парки и технопарки режим непрерывной деятельности.

— В сложившихся условиях это базовое для отрасли, поскольку обеспечит возможность беспрепятственного передвижения сотрудников и осуществления производственной деятельности, — считает Егор Казанцев. — Выполнение данной рекомендации не требует затрат и потому она может быть принята в максимально короткие сроки.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга