Первый кандидат в губернаторы Новосибирской области подал документы в избирком

Кандидат в губернаторы от КПРФ, депутат Заксобрания Роман Яковлев первый подал документы на регистрацию в облизбирком. Об этом сообщают в реготделении КПРФ. По информации с партийного сайта, вместе с Яковлевым в избирком пришла целая группа поддержки из числа новосибирских коммунистов.

Напомним, что, помимо Яковлева на пост губернатора реготделения партий выдвинули (в алфавитном порядке по фамилии) вице-спикера горсовета Евгения Лебедева (ЛДПР), бизнесмена Владислава Плотникова («Справедливая Россия — Патриоты — За Праду»), действующего губернатора Андрея Травникова («Единая Россия») и руководителя реготделения партии «Коммунисты России» Андрея Щукина.

Как уже сообщалось, после подачи документов, кандидатам предстоит пройти «муниципальный фильтр» — собрать необходимое количество подпсей муниципальных глав и районов.

Выборы губернатора Новосибирской области должны пройти 10 сентября.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск принял документы у инициативной группы на проведение референдума по сохранению выборов мэра Новосибирска.