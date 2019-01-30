Энерговоры из Болотного заплатили более 1,4 млн рублей

Одним из наиболее распространенных «народных» методов хищения электроэнергии является монтаж скрытой проводки в обход установленного у потребителя прибора учета. Особенно характерным данное нарушение является для Болотнинского района Новосибирской области, сообщили в пресс-службе АО «РЭС».



В этом районе за 2018 год специалистами филиала «Приобские электрические сети» АО «РЭС» было выявлено 72 факта хищения электрической энергии на 449 816 кВт*ч. По всем выявленным нарушениям были составлены акты на общую сумму 1 483 436,42 рублей и предъявлены недобросовестным потребителям к оплате.

Отмечается, что в большинстве своем посредством дополнительной проводки были подключены мощные электроприемники, а именно электрокотлы отопительной системы. В погоне за сомнительной экономией, «предприимчивые» граждане пытаются любым способом скрыть дополнительное потребление. Иными словами – воруют электроэнергию, тем самым совершая преступление. Ведь электроэнергия – это такой же товар, как и те, что представлены в обычных магазинах. За его хищение люди также отвечают по всей строгости закона.

Так, в г. Болотном в частном жилом доме была обнаружена печь со встроенным электрическим тэном, который был подключен в обход прибора учета. По данному факту сотрудники АО «РЭС» составили акт о неучтенном потреблении, по которому нарушитель вынужден был оплатить 12 тысяч рублей.

Еще два недобросовестных потребителя «попались» в трехквартирном доме. На крыше кв. №1 была обнаружена дополнительная проводка, которая уходила сразу на две квартиры. В итоге, было оформлено 2 акта на 20 и 10 тысяч рублей, соответственно.

АО «РЭС» напоминает потребителям, что незаконное потребление электроэнергии влечет наложение административного штрафа согласно статье 7.19 КоАП РФ. Только по Болотнинскому району за 2018 год специалистами АО «РЭС» в органы правопорядка было подано 21 заявление о привлечении к административной ответственности.

— В итоге, нарушители оплатят не только стоимость неучтенного потребления электроэнергии, но и штрафы. А суммарные затраты могут оказаться в десятки раз выше, чем полученная сомнительная экономия!— подчеркивают в АО «РЭС».



Но самое главное, что незаконное потребление электроэнергии, осуществляемое несознательными гражданами, оказывает влияние и на всех окружающих.

Превышение допустимой нагрузки приводит к преждевременному износу электрооборудования и, как следствие, к выходу его из строя. Таким образом, из-за действий нарушителей снижается надежность электроснабжения целых улиц, а значит, зачастую без света и тепла остаются и законопослушные потребители.

Перегрузки вызывают перепады напряжения, которые приводят к выходу из строя электробытовой техники и возникновению риска пожара вследствие короткого замыкания.

Для выявления незаконного потребления специалисты АО «РЭС» применяют весь спектр имеющихся возможностей:

проведение регулярных рейдов,

замер нагрузок и анализ потребления электроэнергии,

установка контрольных приборов учёта на границе балансовой принадлежности (на опоре) и т.д.

Но самым эффективным способом является установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учёта потребления электрической энергии бытового потребителя (АИИС КУЭ БП).

На сегодняшний день в г. Болотном на 8 трансформаторных подстанциях (ТП) уже установлено 252 прибора учёта, входящих в данную систему, а в 2019 году планируется поставить ещё 298 приборов учёта на 4 ТП.

Однако невозможно охватить данной системой всех потребителей. И пока не на всех территориях имеются автоматизированные комплексы, каждый добросовестный потребитель может обезопасить себя, проявив сознательность и сообщив о возможном хищении электроэнергии любым удобным способом:

по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

сообщением на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото: пресс-служба АО «РЭС»