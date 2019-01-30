Как бизнесу дожить до результатов стратегического планирования?

Максим Седов, управляющий партнер «Седов.Лигал»:

Оптимизация какого бизнес-процесса может дать наибольшую материальную отдачу на единицу затрат ресурсов? Это не праздный вопрос, ответ на него и определяет наиболее оптимальную точку приложения усилий.

И тем более странно, что ответ на этот вопрос не так-то просто найти.

Некоторое время назад подобный опрос был сделан среди руководителей юридических компаний: оптимизация какого бизнес-процесса в юридической компании даст наибольшую отдачу? Интересно, что только 20% опрошенных руководителей юрфрирм дали правильный ответ. Наибольшую отдачу обеспечит налаживание процесса реализации. И это — очень сильная мысль. Зачастую мы даже не задумываемся — сколько теряется денег только из-за того, что кто-то из исполнителей поленился включить в счет все (это слово хочется подчеркнуть) оплаченные услуги. Не упуская при этом «мелочей» (вроде оплаты почтовых издержек или рабочего времени, ушедшего на копирование документов), не делая скидок и тому подобного.

А как обстоят дела в реальном секторе? Есть ли что-то такое, что можно только «чуть-чуть подправить», и получить сторичную отдачу? Видимо, для разных бизнесов есть свои нюансы. Однако у работающего в «бизнесовом» секторе юриста по этому вопросу есть довольно универсальная позиция.

Оговорюсь: имеется в виду именно правовой аспект (то есть возможность, если «что-то пошло не так», предъявить и отстоять в суде свои требования).

И вот что удивительно! В наш век прогрессивных бизнес-технологий, форсайтов, страт-сессий, фассилитаций и коучинга наиболее «отзывчивыми» и одновременно наиболее нуждающимися в улучшении являются бизнес-процессы, связанные с документальным отражением деятельности. И, что особенно важно, с фиксацией взаимодействия бизнеса с его контрагентами.

Теоретически каждый бизнесмен знает, что передачу товара нужно оформлять накладной, в которой должны быть заполнены все значимые поля. Передачу работ — оформлением «КСок», оказание услуг — актом. А на копии передаваемого документа нужно указать дату, подпись и должность принявшего документы сотрудника.

Однако реальность так и норовит спутать карты.

Что характерно для плохо организованных бизнесов (то есть для 80% бизнесов вообще), «компромисс» в соблюдении правил достигается куда быстрее, чем их безоговорочное соблюдение. И, комплектуя судебное дело, юрист выясняет, что половина накладных подписана неизвестно кем, отметок о получении претензии не получено и так далее.

В фильме «Оружейный барон» звучит такая фраза: «Зачем беспокоится о том, что может убить тебя через десять лет, когда есть куча вещей, которые могут убить тебя прямо сейчас».

Я нисколько не преуменьшаю значение стратегического планирования, «бирюзового» командообразования и прочего. Но одна-единственная(!) неподписанная ТТН может сделать так, что результаты самой-самой продуктивной страт-сессии будут уже не важны.

Ну и как того требует жанр юридического эссе — красноречивый и пугающий пример, основанный на реальных событиях.

Проектная организация (и уже это само по себе очень смешно), существующая уже третье десятилетие, выполнила огромную работу по проектированию коммуникаций среднего российского города. Цена контракта — цифра с семью нулями. Выполняют с просрочкой в полгода — заказчик задерживает передачу результатов полевых исследований. Зная это, заказчик не торопит — понимает, что сам виноват. Но вот проект выполнен, директор проектной компании сам едет к заказчику, инженер-исполнитель несет стопку отчетов и результатов НИОКР (на секундочку — 60 см толщиной!). В кабинете руководителя заказчика выпивается по чашке кофе, милая светская беседа — и директор проектной компании со своим инженером довольные удаляются восвояси.

Так вот. Актирование просрочки заказчика и передача результатов работ по акту (то есть два документа, две подписи!) позволили бы уменьшить стоимость юридических услуг приблизительно в десять раз, а то и вовсе сделали бы помощь юриста ненужной.

Фото: предоставлено Максимом Седовым