В «РЭС» новый гендиректор

29 января 2019 года Совет директоров акционерного общества «Региональные электрические сети» принял решение о назначении Яны Балан на должность генерального директора АО «РЭС», говорится на официальном сайте компании.
— Яна Балан имеет многолетний опыт успешной работы на руководящих позициях в энергетической отрасли. До настоящего времени она занимала должность директора по экономике и финансам Новосибирского филиала ООО «Сибирская Генерирующая Компания», а ранее была управляющим директором-директором по экономике и финансам АО «Сибирская энергетическая компания». Кроме того, Яна Балан входила в состав руководства предприятий группы компаний РАО «ЕЭС России», — говорится в сообщении.
Сергей Ильичёв, ранее занимавший должность генерального директора, сконцентрируется на реализации других проектов, не связанных с деятельностью АО «РЭС».
Фото: pixabay.com, автор- AKuptsova
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