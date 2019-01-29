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В «РЭС» новый гендиректор

До настоящего времени топ-менеджер занимал должность директора по экономике и финансам в Новосибирском филиале «Сибирской Генерирующей Компании».
  • 29/01/2019, 19:48
electricity

29 января 2019 года Совет директоров акционерного общества «Региональные электрические сети» принял решение о назначении Яны Балан на должность генерального директора АО «РЭС», говорится на официальном сайте компании.

— Яна Балан имеет многолетний опыт успешной работы на руководящих позициях в энергетической отрасли. До настоящего времени она занимала должность директора по экономике и финансам Новосибирского филиала ООО «Сибирская Генерирующая Компания», а ранее была управляющим директором-директором по экономике и финансам АО «Сибирская энергетическая компания». Кроме того, Яна Балан входила в состав руководства предприятий группы компаний РАО «ЕЭС России», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что перед АО «РЭС» поставлены масштабные задачи по реализации мероприятий в соответствии со стратегией развития комплекса единых национальных электрических сетей (ЕНЭС), в том числе включающих системную работу по повышению эффективности деятельности Общества в рамках государственного регулирования.

Сергей Ильичёв, ранее занимавший должность генерального директора, сконцентрируется на реализации других проектов, не связанных с деятельностью АО «РЭС».

Фото: pixabay.com, автор- AKuptsova

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