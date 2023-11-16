Энтузиасты воссоздают дореволюционную машину-карету в Новосибирске

В Новосибирске в парке музеев «Галерея времени» воссоздают выпускавшийся в дореволюционное время автомобиль «Руссо-Балт». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выпуск такого автомобиля был короткий из-за того, что началась революция.

Однако отмечают в музее, в то время инженеры могли воплощать свои различные экстравагантные идеи в жизнь.

— Именно тогда самые смелые инженерные мечты воплощались в жизнь, машина с двуглавым орлом на капоте стала символом технического прогресса и мощи российского автопрома, — говорится в сообщении.

Идея собрать «Руссо-Балт» в Новосибирске появилась среди местных любителей старинных авто в 2006 году. Было решено сделать копию из латуни и бронзы. В строительстве автомобиля принимают участие шесть сотрудников «Галереи времени». В проект вложено уже около 38 миллионов рублей. Однако машина до сих пор не готова на 100%.

Нужно изготовить второй чугунный блок, запустить двигатель, обшить корпус металлом и установить декоративные элементы.

Ранее редакция сообщала о то, что реставрацию ограждения Художественного музея в Новосибирске оценили в 3,3 млн рублей.