Уроженец Белоруссии стал командиром полка ДПС в Новосибирске

Начальник главка МВД России по Новосибирской области подписал приказ о назначении на должность командира полка ДПС по городу Новосибирску 48-летнего Александра Дорохова.

Подполковник Дорохов родился в городе Рогачеве Республики Беларусь. Окончил новосибирское высшее военное командное училище в 1998 году. В 2006 году начал службу в Госавтоинспекции в должности обычного инспектора Первомайского района. Спустя три года дослужился до заместителя командира роты № 1 батальона ПДСП ГИБДД по городу Новосибирску. В 2011 году стал командиром роты № 2. Через два года уже руководил батальоном. С 2016 года был заместителем командира полка.