Реставрацию ограждения Художественного музея в Новосибирске оценили в 3,3 млн рублей

В Новосибирской области ищут подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту элементов благоустройства — ограждения территории памятника архитектуры «Дом областных организаций», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 5. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен до 15 ноября выполнить работы по ремонту, реставрации и консервации ограждающих конструкций Новосибирского государственного художественного музея (ГАУК НСО НГХМ). Начальная цена контракта — 3,3 млн рублей.

По данным регионального правительства, на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов культуры в 2023 году выделено более 1,6 миллиардов рублей.

Здание Сибревкома по адресу Красный проспект, 5 построено в 1925—1926 годах по проекту архитектора Андрея Крячкова. С 1982 года в нем располагается художественный музей (ранее — картинная галерея). До открытия музея здесь работали областной и городской комитеты КПСС. Здание охраняется государством как памятник архитектуры федерального значения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ищут подрядчика для проведения обследования состояния Дома Ленина.