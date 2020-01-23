ЭПМ-НовЭЗ установит оборудование стоимостью 320 млн рублей

Новый смесильный комплекс EIRICH стоимостью 320 млн рублей прибыл на ЭПМ-НовЭЗ (входит в Группу ЭПМ), сообщили в пресс-службе компании. Это вторая по счету установка, приобретенная предприятием в рамках крупномасштабной реконструкции смесильно-прессового цеха (СПЦ), начавшейся в 2019 году.

Новое оборудование прибыло в Новосибирск на шести автофургонах с завода-изготовителя в городе Хартхайм (Германия). Подготовку к монтажу оборудования планируется начать в феврале.

— Новый комплекс будет включен в седьмую технологическую нитку, которая станет следующим шагом модернизации СПЦ. На линии планируется наладить производство крупногабаритных электродов и графитированных катодных блоков методом виброформования, — пояснил управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук.

По его словам, помимо установки нового смесительного комплекса модернизация седьмой нитки предполагает монтаж двух новых измельчителей, конвейеров, систем рассева и дозирования.

— Завершение всех мероприятий реконструкции СПЦ на ЭПМ-НовЭЗ позволит заводу нарастит производственные мощности суммарно на 25% (до 50 тыс. тонн в год) — подчеркнул Алексей Спекторук.

Установка смесительных комплексов EIRICH – один из ключевых проектов масштабной инвестиционной программы Группы ЭПМ на Новосибирском электродном заводе, реализуемой с 2018 года. Первый смесительный комплекс EIRICH был введен в работу в сентябре 2019 года, он стал центральным звеном модернизации шестой технологической нитки. На оборудовании уже ведется выпуск партий графитированных электродов марки UHP.

В пресс-службе рассказали, что в рамках инвестпрограммы в 2018 году была введена в работу новая 32-камерная печь обжига, произведен пуск новой печи прямой графитации. В смесильно-прессовом цехе ведется модернизация трех технологических ниток: по производству электродной массы, катодных блоков, угольных и графитированных электродов. При участии российских и зарубежных специалистов обновлено размольное, дозирующее и смесительное оборудование, модернизирована пекотрасса, обновляется лабораторный комплекс. Общая стоимость программы, направленной на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей предприятия в 2019-2020 гг., оценивается в 3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ЭПМ-НовЭЗ