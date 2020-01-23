В Новосибирске к 2030 году могут появиться шесть станций метро

На федеральном уровне ведутся переговоры о возможной разморозке решения госвласти о софинансировании строительства станций метрополитена в городах-миллионниках. Такую информацию в ходе пресс-конференции озвучил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Пока глава города отказывается назвать источник информации и возможные объемы федерального софинансирования. При этом в мэрии под данное решение корректируют планы метростроительства до 2030 года, подразумевающие строительство шести новых станций, не считая станцию «Спортивная».
По информации вице-мэра, развитие метрополитена связано с продолжением Дзержинской и Ленинской линий. В частности, на Дзержинской линии запланированы станции «Молодежная», «Гусинобродская» и конечная «Автовокзал». Ленинская линия на левом берегу предполагает станции «Площадь Станиславского» и «Троллейную». На правом берегу линию намереваются протянуть до старого аэропорта.
— Мы рассматриваем станцию «Северная» как примыкание Красного проспекта к городскому аэропорту, где планируется развитие и продление Красного проспекта до улицы Краузе (микрорайон Родники в Калининском районе), — говорит Кондратьев.
В свою очередь, глава города напоминает и о существующей в резерве Кировской линии.
— Ее надо учитывать и поднимать ее актуальность, — напоминает Анатолий Локоть. — Она тоже существует в перспективе развития метрополитена.
В то же время на предстоящие несколько лет предусмотрено федеральное финансирование в рамках нацпроекта «БКАД» пяти дорожных объектов, расположенных в районе будущей ледовой арены. Об этом сообщил в своем докладе на сессии заксобрания губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По информации мэрии Новосибирска, до 2030 года кроме станций метро предполагается строительство 8 км дорог и 15 новых транспортных развязок.
Напомним, что ранее муниципальные и областные власти неоднократно поднимали вопрос актуализации схемы развития новосибирского метрополитена. А соответствующая документация была передана президенту страны во время его визита в Новосибирск еще в начале 2018 года.
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