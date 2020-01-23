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Статус самозанятых получили уже более 3,6 тысячи новосибирцев

Свыше 2 тысяч из них — в январе 2020 года.
  • 23/01/2020, 15:34
Автор: Юлия Данилова
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«Мы найдем способы договориться с операторами пассажирских перевозок, чтобы возможность присоединиться к таким сервисам была только у тех физлиц, кто имеет статус ИП или самозанятого».

— С начала января в Новосибирской области появились более 2100 налогоплательщиков в статусе самозанятых. Речь идет о вновь зарегистрированных предпринимателях. О том, к каким видам деятельности относятся самозанятые, какой объем дохода показывают, мы сможем оценить в марте — в конце первого налогового периода, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

200 тысяч новосибирцев не платят никакие налоги

200 тысяч новосибирцев не платят никакие налоги

По его словам, в прошлом году, когда новый налоговый режим обкатывался в четырех пилотных субъекта РФ, в качестве самозанятых зарегистрировались около полутора тысяч жителей Новосибирской области, которые ведут деятельность на территории этих регионов. Как правило, речь шла о сдаче в аренду квартир.

Планы на 2020 год по этому налогу ни УФНС, ни региональный минпромторг пока не выстраивают, подчеркивая, что «перед ними не стоит задача использовать этот специальный налоговый режим как жесткий механизм наполняемости бюджета».

— В первую очередь, это возможность дать людям легализовать свою деятельность и легально подтверждать свои доходы. Для Новосибирской области это достаточно актуально. У нас большое количество граждан, которые не имеют официального источника дохода, не декларируют заработок ни через работодателя, ни самостоятельно, — говорит Легостаев. — Однако составлять списки граждан и пытаться их принуждать зарегистрироваться в качестве самозанятых мы не собираемся.

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

По данным минпромторга, в Новосибирской области статус самозанятых могут получить около 38 тысяч человек. В УФНС рассчитывают, что около 30 тысяч из них подадут документы на регистрацию в 2020 году. Прежде всего, речь идет о тех, кто сдает квартиры в аренду. Алексей Легостаев объясняет это тем, что официальная сдача жилой недвижимости в аренду подразумевает выплату НДФЛ — 13%, а налог с самозанятых — 4% (плюс налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей), то есть эта регистрация будет экономически выгодна для арендодателей. Статус самозанятых могут получить и госслужащие, сдающие квартиры в аренду.

— Мы ежегодно составляем списки граждан, у которых в собственности три и более квартиры, отправляем им уведомление, предлагая оплатить 13% налога. В Новосибирской области таких граждан более 30 тысяч. На данный момент ежегодно декларации предоставляют менее 10 тысяч арендодателей, то есть потенциально рынок очень большой, — пояснил он. — Я осознаю, что фискальными мерами решить этот вопрос невозможно, так как у УФНС не хватит ни сил, ни средств проводить комплекс контрольных мероприятий, побуждающих к уплате налогов, в отношении десятков тысяч физлиц. Но сейчас у граждан появилась возможность добровольно легализовать эту деятельность.

По его словам, эта легализация позволит владельцам недвижимости урегулировать вопросы при спорах с арендаторами, так как у них на руках появится официальный документ, подтверждающий факт аренды.

Актуален статус самозанятых и в сегменте пассажирских перевозок. По данным УФНС, сегодня в такси занято множество водителей, не имеющих статуса ИП. При этом они работают, получают доходы. Многих останавливают высокие суммы страховых взносов в Пенсионный фонд — в этом году обязательный фиксированный платеж составляет уже около 40 тысяч рублей.

Один двор перевесит все экономические проблемы

— Новый налоговый режим подразумевает, что водитель, осуществляющий пассажирские перевозки, должен обязательно зарегистрироваться в статусе ИП (это прописано в законе и обязательно для получения лицензии), но платить налог как самозанятый по ставке 4%. Это существенно снижает фискальную нагрузку на микробизнес, — поясняет Легостаев. — Думаю, что следующим шагом будут другие возможности. Мы найдем способы договориться с операторами пассажирских перевозок (Яндекс.Такси и т.д.), чтобы возможность присоединиться к таким сервисам была только у тех физлиц, кто имеет статус ИП или самозанятого.

Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров добавил, что ожидается внесение изменений в федеральный закон о малом и среднем предпринимательстве (209-ФЗ), где будут прописаны права самозанятых на получение господдержки и участие в тендерах.

— Мы ждем корректировок, чтобы доработать меры поддержки, которые мы оказываем предпринимателям через Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, которые будут учитывать новый статус самозанятых, — пояснил он.

Минпромторг и глава УФНС не исключают, что часть действующих предпринимателей решит сменить налоговый режим и перейти в статус самозанятых, но оценивать влияние этой миграции на объем налоговых поступлений пока отказываются, сообщая, что эта цифра пока слишком виртуальна.

«Плюшки» для самозанятых

— Все будет зависеть от инициативы предпринимателя и его понимания бизнес-процессов, от того, выгоден ему новый налоговый режим или нет, — говорит Гончаров.

Алексей Легостаев уверен, что «возможные финансовые потери перекроются возможными новыми поступлениями». При этом он предупредил, что налоговая будет работать с работодателями, которые начнут выводить своих сотрудников за штат, переводя их в категорию самозанятых.

По данным Минэкономразвития РФ, на 21 ноября 2019 года в 4 пилотных регионах, где обкатывался закон о самозанятых, этот статус получили более 284 тысяч человек. В среднем в день регистрировались около 1223 новых налогоплательщиков. Суммарно задекларированный ими доход составил более 32,5 млрд рублей, сумма начисленных налогов — более 1 млрд. При этом более 60% самозанятых ранее никак не декларировали свои доходы от предпринимательской деятельности. Средний чек самозанятых составил 1033 рубля, всего выписаны более 31 млн чеков. По видам деятельности на первом месте находятся пассажирские перевозки (18%), далее следуют аренда квартир, ремонт и строительство, репетиторство, маркетинг, дизайн, программирование. В Татарстане за 11 месяцев 2019 года зарегистрировано 60 тысяч самозанятых, которые уплатили 90 млн налогов.

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