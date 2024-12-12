ЕР планирует снять Виктора Игнатова с поста главы межрегионального совета

«Единая Россия» планирует сменить руководителя межрегионального координационного совета (МКС) партии в Сибирском федеральном округе Виктора Игнатова. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в «ЕР».

Сенатора от Новосибирской области может сменить на посту депутат Госдумы от Кемеровской области Александр Синицын. Именно он до назначения Виктора Игнатова являлся руководителем Сибирского МКС.

Окончательное решение о назначении будет принято на съезде партии 14 декабря.

Новосибирский политик Виктор Игнатов представляет интересы региона в Госдуме с 2016 года, входит во фракцию «Единой России». Является членом комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В его послужном списке различные должности: первый вице-мэр Новосибирска, помощник полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и другие.

Ранее депутат Госдумы из Новосибирска Виктoр Игнaтoв рассказал о своем отце.