ЕР планирует снять Виктора Игнатова с поста главы межрегионального совета

«Единая Россия» планирует сменить руководителя межрегионального координационного совета (МКС) партии в Сибирском федеральном округе Виктора Игнатова. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в «ЕР».
Сенатора от Новосибирской области может сменить на посту депутат Госдумы от Кемеровской области Александр Синицын. Именно он до назначения Виктора Игнатова являлся руководителем Сибирского МКС.
Окончательное решение о назначении будет принято на съезде партии 14 декабря.
Новосибирский политик Виктор Игнатов представляет интересы региона в Госдуме с 2016 года, входит во фракцию «Единой России». Является членом комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В его послужном списке различные должности: первый вице-мэр Новосибирска, помощник полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и другие.
Ранее депутат Госдумы из Новосибирска Виктoр Игнaтoв рассказал о своем отце.
Источник фото: Виктор Игнатов в ВКонтакте
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