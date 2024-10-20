Депутат Госдумы из Новосибирска Виктoр Игнaтoв рассказал о своем отце

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. В этом году праздник выпал на 20 октября. Виктор Игнатов, депутат Государственной думы от Новосибирской области, поздравил своего отца Александра Николаевича на своей странице в социальной сети.

Депутат рассказал, что его отец с 1980 года возглавляет кафедру технической электроники в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

— Молодых с учёными степенями и званиями практически нет. Таких людей, соответствующих квалификационным требованиям, считанные единицы, — говорил отец Игнатова.

Он также упомянул, что летом мы часто бываем в бору, собирая грибы, а иногда отправляемся в более продолжительные поездки.

В завершение депутат пожелал родителям здоровья и оптимизма, подчеркнув, что в их семейной жизни царит настоящее счастье.

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