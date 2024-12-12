Изгнанные из России мигранты заявились в Новосибирск и попали за решётку

Два гражданина Республики Узбекистан – Комилов Абдурахим и Турсунов Шохрух — попытались нелегально пересечь границу России в Новосибирской области. Ранее они были оштрафованы и выдворены из РФ за административное правонарушение. Въезд им был воспрещен до 2029 года.

Свой замысел они начали прорабатывать, когда были в разных государствах: Комилов — в Казахстане, а Турсунов — в Узбекистане.

В конце августа они сговорились пересечь госграницу Российской Федерации нелегально. Для этого нашли россиянина Бахтиера из Новосибирской области.

Злоумышленники пообещали ему деньги, если он встретит их около одного из населенных пунктов Купинского района и отвезет в Новосибирск. В городе они планировали найти работу.

— 24 августа 2024 года в утреннее время мигранты пешком пересекли границу, их встретил Бахтиер, и они проследовали вглубь территории России. В тот же день всех участников «операции» выявили и задержали сотрудники пограничных органов, — говорится в сообщении Купинского районного суда Новосибирской области.

За нарушение границы суд назначил им лишение свободы — 1 год 10 месяцев каждому. А гражданину России — полтора года условно.

Ранее редакция сообщала о том, что облаву на мигрантов устроил СОБР на территории бывшего дисбата в Новосибирске. Нелегалов силовики нашли в кафе и деревянных бараках-самостроях.