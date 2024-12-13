Бойцам СВО Новый год дарит веру в то, что все будет хорошо

Новый год делает всех добрее, а чудеса — ближе. Этот праздник объединяет семьи и независимо от того за сколько километров находишься от близких их тепло согревает в предновогодние дни и ночи. Происходят чудеса даже там, где их совсем не ждут, и домашний уют согревает сырые землянки наших бойцов.

«Это просто ещё один боевой день»

Экс-комбат «Веги», основатель добровольческого отряда БАРС «Орион» Андрей Панфёров рассказал Om1 Новосибирск, что Новый год на передовой — это практически рядовой день, только с усиленными мерами безопасности.

— На передовой нет времени для праздников. Бойцы, находящиеся на боевом дежурстве, будут выполнять свою задачу в любой день и любое время. В тылу ребята, конечно, могут собраться за праздничным столом, но сделают это очень осторожно, чтобы не нарушать маскировку и сохранить бдительность. Спиртное нельзя — это прямая угроза безопасности. Так что 1 января боевая работа продолжается в обычном режиме, — пояснил Панфёров.

Но даже на передовой солдаты находят способ скромно отметить праздник. Бойцы украшают уголки расположений ветками, ставят небольшие ёлки, распаковывают подарки от волонтёров и близких. В общем, сами создают себе праздник.

— Иногда украшают блиндажи, развешивают гирлянды, даже если это на 15 минут. Но всё это делается тихо и спокойно. А самое главное для бойца — это письма и детские рисунки, потому что они дают ощущение поддержки и напоминают о доме, — пояснил Панфёров.

Волонтёры готовят подарки и тёплые слова

Волонтеры готовятся к новогодним праздникам заранее, спешно собирая и упаковывая новогодние посылки для военнослужащих. Представители волонтёрского движения ZOV54 рассказали, что подготовлено уже более двух тысяч подарков.

— Дарят абсолютно разное — от сладостей до полезных вещей: мясные чипсы, термокружки, сигареты, энергетики. Есть лишь одна обязательная вещь — в каждую посылку кладут письмо или детский рисунок. Бойцы ждут таких весточек с особым теплом, — поделись они.

Почему Новый год — самый опасный день?

В зоне СВО Новый год не только самый нарядный праздник, но и самый опасный. Ветераны боевых действий, сотрудничающие с «Русской общиной» Новосибирска говорят, что враг никогда не спит и надеется на то, что наши бойцы расслабятся и начнут праздновать.

— В этот день усиливают артобстрелы и диверсионные операции. В это время увеличивается активность вражеских групп, особенно ночью. Опытные бойцы знают, что в этот день, когда нельзя терять бдительность ни на секунду, — пояснили ветераны.

Поэтому для солдат из «горячих» направлений Новый год — это время, когда военная готовность достигает максимального уровня, а каждая минута может оказаться решающей.

Что бойцы ждут в посылках?

Несмотря на суровые условия и напряженную обстановку, долгожданные подарки от близких и волонтёров отогревают суровые сердца бойцов и пробуждают у них праздничное настроение. По словам участников гуманитарных акций, бойцы больше всего ждут письма и рисунки от детей, так как они напоминают о доме и дают силы в трудные минуты; сладости и угощения: конфеты, выпечка и даже компоты из дома; средства гигиены и полезные вещи: термобельё, носки, фонарики и т. д.

— Праздник создаётся не подарками, а вниманием и заботой. Здесь очень важно показать, что мы их помним и поддерживаем, — отметили волонтёры ZOV54.

Новый год на передовой — это солдатский долг

Ветераны говорят, что даже в суровых военных условиях бойцы находят возможность, чтобы хоть и на несколько минут, но собраться вместе, накрыть новогодний стол и поздравить друг друга. Но при этом ни на мгновение не забывают свою главную задачу — оставаться на страже и выполнять боевые обязанности.

— В этот день особенно остро чувствуешь, почему ты здесь. Когда приходят письма от детей, слова поддержки от родных, то ты отчетливо понимаешь, что всё не зря. Война — это тяжёлый труд, но Новый год даёт веру, что всё будет хорошо, — подвел итог один из собеседников.

Несмотря на трудности, бойцы отмечают, что на передовой продолжают помнить о доме, близких и семейных традициях, сохраняя веру в победу и возвращение к мирной жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что добровольческий отряд БАРС «Орион» объявил о наборе на вакантные должности. Отряд БАРС «Орион» будет заниматься выполнением боевых и специальных мероприятий, направленных на защиту национальных интересов России в ходе Специальной военной операции.