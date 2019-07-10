«Эсеровский» кандидат в мэры подал документы в избирком

Экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой, выдвинутый в мэры Новосибирска партией «Справедливая Россия», подтвердил избиркому своё участие в выборах. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети.

— Сдали документы на выдвижение кандидатом на должность мэра Новосибирска, — пишет Козодой, прилагая фотографии из избирательной комиссии.

Напомним, что конференция регионального отделения «Справедливой России» помимо кандидата в мэры, выдвинула ещё и претендента на депутатский мандат в горсовете по округу №12 — Владислава Серебренникова.

Ранее документы в избирком подали действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин («Родина»), депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), а также трое самовыдвиженцев — координатор штаба Навального Сергей Бойко, пенсионер Анатолий Бабаев и управляющий ИП Везнер С.И. Андре Везнер.

Из кандидатов в депутаты горсовета документы в избирком подали два самовыдвиженца — пенсионер Александр Шевченко и безработный Сергей Щеглов, а также выдвинутый партией «Родина» директор ООО «Академ – развитие» Игорь Рытиков.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Справедливая Россия»