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Стартовали работы по оценке экономической эффективности ЦКП «СКИФ»

Работы по оценке планируется завершить в течение года.
  • 10/07/2019, 18:04
Стартовали работы по оценке экономической эффективности ЦКП «СКИФ»

Ученые Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН (ИЭОПП СО РАН) совместно с Проектным офисом Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и Институтом катализа (ИК) СО РАН приступили к оценке экономических эффектов от работы ЦКП. Работы по оценке планируется завершить в течение года, сообщили в пресс-службе СКИФ.

— Оценка экономической эффективности ЦКП «СКИФ» — достаточно нетривиальная задача. Поскольку этот проект по сути инфраструктурный и государственный, в первую очередь следует говорить об отдаче от результатов, полученных с использованием источника синхротронного излучения. При этом ожидаемые эффекты могут быть разного рода: прямые и косвенные, различного уровня хозяйственной иерархии, выделяемые в зависимости от стадии реализации проекта или особенностей технологической цепочки. При должном уровне организации работ процесс по оценке результатов экспериментальных станций первой очереди займет около года, — рассказал д.э.н., ведущий научный сотрудник ИЭОПП СО РАН, сотрудник проектного офиса ЦКП «СКИФ» Леонид Марков.

В качестве иллюстрации возможных прямых и косвенных эффектов ученый привел возможное создание лекарства от ОРВИ и гриппа государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора — одним из ключевых участников создания ЦКП «СКИФ».

— Допустим, по результатам исследований в области структурной вирусологии создали новый лекарственный препарат. Возможный прямой эффект для производителя лекарства можно оценить объемом потенциального рынка, величиной прибыли. Прямой эффект для конечного потребителя – возможность сэкономить на расходах. По оценкам специалистов, в России ежегодно болеет гриппом порядка 30 млн. человек, и каждый заболевший тратит на лечение около 3 тыс. рублей, итого, — 90 млрд. рублей в масштабах страны. Если новое лекарство дешевле, чем комплекс используемых сейчас препаратов, то мы получаем эффект для домохозяйств пропорциональный удешевлению. Косвенный эффект достигается за счет изменения технологии лечения и извлекается работодателями, ежегодные потери которых от снижения производительности труда вследствие ОРВИ и гриппа оцениваются в районе 100 млрд. рублей Таким образом, если сократить среднюю продолжительность болезни на 10% (1 день), только эффект для работодателей составит около 10 млрд. рублей. При этом потери ВВП России от данной группы заболеваний оцениваются на уровне 700 млрд. рублей в ценах 2018 г. Соотнеся упомянутые суммы со стоимостью создания самого ЦКП «СКИФ», можно поразмышлять и над первоначальным вопросом — об эффективности ЦКП. А ведь это только один из возможных результатов, — отметил Марков.

Ученый добавил, что результаты работ по оценке будут необходимы для организации внутренней деятельности ЦКП, привлечения индустриальных и научных партнеров, а также востребованы органами государственной власти.

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске – флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», входящий в нацпроект «Наука». Источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Начало экспериментальной работы ЦКП «СКИФ» запланировано на 2024 год, ориентировочная стоимость проекта — 37,1 млрд рублей.

Фото: пресс-службы ИЯФ СО РАН

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