Еще 178 случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области

На утро 29 октября в регионе выявлено 16 939 случаев COVID-19 (+178 за сутки), в том числе у 1 077 детей. 14 088 пациентов выздоровели (+164 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

За сутки в регионе скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год и 82 года, и женщины в возрасте 62 года и 81 год. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 578 человек.

Согласно сводке, в отделениях реанимации находятся 126 человек. На ИВЛ – 33 пациента.

Госпитализирован всего 71 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 943. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 449 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 693 300 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 562 жителей региона, 53 823 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 106 обращений, госпитализированы 11 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области