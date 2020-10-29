Налоговый вычет за 6 соток земли в регионе получили 259 тыс. плательщиков

Более 259 тыс. жителей Новосибирской области, учтенных в базе налоговых органов региона в качестве владельцев земельных участков, получили льготы при исчислении земельного налога за 2019 г. в виде налогового вычета за 6 соток, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что налоговый вычет, при котором сумма налога была уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 кв. м земельного участка, получили 232,3 тыс. пенсионеров, 5,4 тыс. предпенсионеров, 6,5 тыс. инвалидов и детей-инвалидов, 4,6 тыс. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, 9,6 тыс. налогоплательщиков, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также другие категории.

— Тем гражданам, которые относятся к этой льготной категории и обладают земельным участком, сумма налога уменьшается на величину кадастровой стоимости 6 соток для одного земельного участка, независимо от категории земли, разрешенного использования или местоположения, — пояснил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев.

По его словам, если земельный участок 6 соток или меньше, налог не уплачивается. В случае, если участок более 6 соток, налог высчитывается за часть, которая превышает 600 кв. м. Владельцам двух и более участков нужно выбрать один из них, на который будет действовать налоговый вычет, направив уведомление в любой налоговый орган. Если уведомление не направлено, налоговый вычет будет применен автоматически для одного земельного участка с наибольшей суммой исчисленного земельного налога.

При этом муниципалитеты могут расширить право на вычет, например, предусмотрев его использование для нескольких участков или для большего количества налогоплательщиков. Узнать о категориях граждан, имеющих льготы в отношении конкретного имущественного налога, можно на официальном сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», в налоговом органе или обратившись в Единый контакт-центр ФНС России по тел. 8-800-222-22-22.

Жители Новосибирской области, у которых впервые возникло право на льготу по имущественным налогам (транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц), могут обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением по установленной форме. Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозяйственных построек площадью не более 50 квадратных метров, заявления могут не направлять. Для них налоговые органы применяют льготы на основании сведений, полученных от ПФР, Росреестра, органов социальной защиты.

По данным УФНС, всего в базе данных налоговых органов по итогам 2019 год числится 659,4 тыс. плательщиков земельного налога. УФНС России по Новосибирской области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года. Новосибирцам, подключенным к Личному кабинету налогоплательщика, рекомендуется проверить свой Личный кабинет. Тем, кто должен получить уведомление в бумажном виде, следует обратиться в почтовое отделение по месту регистрации (прописки).

Фото: pixabay.com, автор- olm_ko