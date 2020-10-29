Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлен до конца года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 декабря 2020 года. При этом никаких новых ограничений из-за коронавируса региональные власти пока не вводят.

Напомним, в регионе по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. На территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Фото: pixabay.com, автор- Candid_Shots