Еще 180 случаев заражения СOVID-19 выявили в Новосибирской области

На утро 5 ноября в регионе выявлено 18 205 случаев коронавирусной инфекции (+180 за сутки), в том числе у 1 162 детей. 14 953 пациента выписаны с выздоровлением (+133 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет и 69 лет, и женщины в возрасте 73 года, 74 года и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 609 человек. В отделениях реанимации находятся 128 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

Отмечается, что госпитализированы всего 60 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 954. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 624 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 745 114 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 870 жителей региона, 56 207 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 203 обращения, госпитализированы 34 человека.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области