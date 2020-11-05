Медклиники снова повысили цены на КТ

Судя по сообщениям в соцсетях, цены на самую популярную (после тестов на коронавирус) слугу пандемийного времени снова подросли. Еще в начале 2020 года стоимость компьютерной томографии в клиниках Новосибирска в среднем составляла 2700 рублей. Летом 2020 цены поднялись до 4000 рублей. При срочной записи КТ-легких предлагали сделать за 6000 рублей. Уже тогда клиники неохотно принимали на обследование клиентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Новосибирцы писали в соцсетях, что буквально обманом прорывались на обследование. По ночам. Из-за резко выросшего спроса медцентры начали записывать клиентов круглосуточно.

— А меж тем КТ легких в центре томографии «Аперто Диагностик» стоит уже 5 тысяч, правда записываться надо с 6 утра. А если вдруг срочно надо, то тогда 9000, — пишет в соцсети жительница Новосибирска.

Изучение комментариев, которыми делятся пользователи в соцсетях, показывает, что клиники придерживают места на КТ, чтобы предлагать их тем, кому требуется срочное обследование. Запросы Infopro54 на комментарии в томографические центры города остались без ответа. В нескольких колл-центрах обещали перезвонить/передать информацию руководству, в нескольких звонок сбрасывался на робота.

— Да, такое изменение цен имеет место сегодня. Это прямое следствие одного из основных законов экономики: рост спроса увеличивает цену дефицитного товара. Сейчас у людей большая потребность в проведении компьютерной томографии. Не обсуждая здесь реальную необходимость, которую все же должны определять врачи, приходится отметить, что это, пожалуй, самая востребованная услуга. И люди готовы платить за нее больше, в том числе за срочность, лишь бы пройти обследование. Это и толкает цену вверх, — комментирует председатель комитета по здравоохранению Новосибирского регионального отделения «Опоры России» Петр Смиренко. — Ценообразование в данном случае — прерогатива коммерческой структуры, каждый диагностический центр вправе устанавливать свою цену. Возможность государственного регулирования существует, однако силовое снижение цены не сделает КТ более доступной, так как диагностические центры сейчас работают на пределе технических возможностей. Цена автоматически снизится при снижении спроса, например, если граждане будут обращаться за проведением КТ не просто так, «для проверки», а только по рекомендации врача. Нельзя забывать, что компьютерная томография несет достаточно большую лучевую нагрузку, это небезопасное обследование, и назначается оно только при наличии показаний.

Напомним, в последнее время представители как областного, так и федерального Минздрава неоднократно публично заявляли о том, что КТ легких без назначения врача делать не стоит.

Между тем в соцсетях уже звучат предложения направить обращения в ФАС и Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации.

— Если из-за повышенного спроса цены одновременно подняли несколько клиник, то можно написать обращение в ФАС, чтобы проверили, не было ли ценового сговора. Например, ФАС проверяет поставщиков бензина, если все одновременно повышают цены, — отмечает управляющий партнер юридической компании «Гребнева и партнеры». — Если к нам поступит запрос от клиента о подготовке обращения в ФАС, то мы будем заниматься этим делом.

С другой стороны, если ФАС и СК все-таки заинтересуются этой тематикой, то им, наверное, придется проверять законность роста цен и на тесты на коронавирус. Весной они стоили 650 рублей (при массовой сдаче анализов) и около 900 — при индивидуальной, а сейчас цена доходит до 4 тысяч при срочном анализе. Цены на маски взлетали с 4 рублей в начале пандемии до 50 рублей во время первой волны . Лекарственные препараты, которые входят в схему лечения от коронавируса, судя по сообщениям в соцсетях, подорожали минимум на 30%. В аптеках это объясняют ростом курса доллара.

С другой стороны, спрос рождает предложение. Бизнес, ничего личного.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk