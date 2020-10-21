Еще 186 случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области

На утро 21 октября в регионе зарегистрировано 15 506 случаев COVID-19 (+186 за минувшие сутки), в том числе у 976 детей. 13 259 человек выписаны с выздоровлением (+92 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 64 года, 65 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 542 человека.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 123 человека. На ИВЛ – 27 пациентов, уточнили в оперативном штабе.

Госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 565. В больницы районов области госпитализирован 1 191 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 637 950 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 999 жителей области, 50 495 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 6 107 обращений, госпитализированы 23 пациента.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области