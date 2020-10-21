В Новосибирской области в сентябре выдано более тысячи автокредитов

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в третьем квартале 213 тысяч автокредитов, что на 9% больше, чем в третьем квартале 2019 года. С начала года заемщики взяли в кредит 484 тысячи автомобилей, что на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В сентябре банки выдали почти 70 тысяч автокредитов – на 3% больше, чем в августе 2020 года, а также на 10% больше, чем в сентябре 2019 года, сообщили в бюро.

В Москве выдачи остались на неизменном уровне по сравнению с августом. В Московской области количество новых автокредитов выросло за месяц на 6%, в Санкт-Петербурге – на 4%. В годовом выражении почти во всех регионах выдачи оказались больше, чем в сентябре 2019 года. Так, в Москве они выросли на 6%, в Московской области – на 8%, а в Санкт-Петербурге – на 5%. Исключение составили лишь Кемеровская область и Удмуртская Республика, где выдачи автокредитов сократились на 11%.

В Новосибирской области в сентябре выдано 1,07 тыс. автокредитов. Это на 2% больше, чем в августе текущего года и на 19 % больше- по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Поддержку выдачам автокредитов в сентябре оказывал высокий спрос на автомобили. Машины дорожают ежемесячно из-за ослабления курса рубля, поэтому граждане стараются как можно скорее их купить. Небольшую поддержку оказал и сезонный фактор – обычно в конце квартала дистрибьюторы пытаются выполнить квартальные планы, наращивая продажи. С другой стороны, высокий спрос сдерживался отсутствием в продаже автомобилей в популярных комплектациях. Поэтому мы ожидаем существенный рост автокредитования лишь в ноябре, когда в автосалоны завезут достаточное количество автомобилей, — генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Фото редакции