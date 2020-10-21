Свой дом за городом по ставке 3% годовых

Выбрав жизнь за городом, вы и ваши дети сможете чаще бывать не свежем воздухе и самостоятельно выращивать овощи, ягоды и фрукты. При этом не нужно беспокоиться об инфраструктуре – детские сады, школы, досуговые учреждения, магазины есть на многих загородных территориях сибирских регионов. Если вы уже живете в Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Красноярском или Алтайском крае, вы можете улучшить жилищные условия – взять в ипотеку более просторное жилье или переехать в другую местность.

Максимальная сумма кредита по программе «Сельская ипотека» составляет 3 млн рублей, но вы можете приобрести более дорогую недвижимость и оплатить разницу в стоимости имеющимися средствами. Купить можно как квартиру, так и дом, главное – в сельской местности.

Ставка составляет 3% годовых, срок кредитования – от 3 до 25 лет, первоначальный взнос – от 10%. Оформляется страхование недвижимости, жизни и трудоспособности, а также страхуется риск утраты права собственности на недвижимость.

Подробные условия уточняйте на сайте в разделе «Специальные программы», по телефону 8-800-3333-555 или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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