За год шиномонтаж в Новосибирске подорожал почти на 20 процентов

Услуги шиномонтажа в Новосибирске обходятся дороже, чем в среднем по России. Так средний чек на комплект шин для легкового авто по всем регионам составляет 2670 руб. В Новосибирске этот коэффициента равен 2730 рублям, что на 19% больше уровня прошлого года. Об этом в ответ на запрос Infopro54 рассказали аналитики онлайн-платформы «Чек Индекс».

При этом, число покупок в сфере шиномонтажа в России за год уменьшилось на 16%, а в столице Сибири — на 8%.

За услугу сезонного хранения шин, как в целом по стране, так и в Новосибирске, с автомобилистов сегодня в среднем берут 3040 рублей, что на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок здесь снизилось на 12% в сравнении год к году.

Москва традиционно обгоняет Новосибирск по ценам на услуги шиномонтажа. В столице средний чек составит 3180 руб. (на переобувку комплекта шин для легкового авто), что на 21% выше уровня прошлого года. Число покупок здесь тоже снизилось на 19% в сравнении год к году. А вот сезонное хранение шин в Москве обойдется, как в среднем по России — 3460 руб., что на 11% выше уровня прошлого года. Покупок стало меньше на 18%, чем годом ранее.

— Ввиду более сухого и теплого начала осени в этом году многие автомобилисты не торопились менять авторезину, — заметили аналитики сервиса. – Более высокий и устойчивый интерес к смене и сдаче шин на хранение наблюдался лишь в конце октября. Очевидно, что отложенный спрос будет реализован в ноябре, с приходом околонулевой температуры и снега, поскольку парк автомобилей за год подрос.

Средний размер трат на замену и сезонное хранение колес сейчас на уровне 5,7 тыс рублей, что выше уровня прошлого года на 16%. Средний ценник растет за счет увеличения размерности шин (в этом осеннем сезоне чаще проводили замену резины с внутренним диаметром 17 – 19 дюймов, рассчитанной на кроссоверы), а также за счет подъема расходов автосервисов на персонал, оборудование и смежные траты.

По данным 2ГИС в Новосибирске работает 1354 организаций, где оказывают шиномонтажные услуги и 350 по хранению шин.

Напомним, в Новосибирске автовладельцы начали «переобувать» во второй декаде октября.