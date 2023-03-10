В Новосибирской филармонии состоится авторский концерт величайшего музыканта нашего времени

16 марта в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии состоится авторский концерт величайшего музыканта нашего времени – народного артиста России, композитора, профессора РАМ им. Гнесиных Александра Цыганкова. Маэстро выступит в сопровождении Русского академического оркестра под управлением художественного руководителя Владимира Гусева и Рустама Дильмухаметова. В рамках визита Александра Цыганкова в Новосибирск в Музыкальной галерее Камерного зала филармонии также состоится встреча с артистом.

Александр Цыганков – выдающийся солист-виртуоз на старинном русском народном инструменте – домре. Сплав яркой природной одаренности, трудолюбия, высокой музыкальной образованности и эрудиции позволил ему создать уникальный исполнительский стиль, поставивший домру в один ряд с фортепиано, скрипкой, виолончелью и другими классическими инструментами. Огромный концертный репертуар, созданный А. Цыганковым, уже сейчас стал школой высокого профессионального мастерства, на которой формируются молодые солисты-домристы.

Концерт организован при участии Ассоциации выпускников Академии музыки имени Гнесиных в рамках проекта «Великое искусство Гнесинцев» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Творческая встреча пройдет 15 марта в 14:00 (со служебного входа в Камерный зал). Требуется предварительная регистрация по email: mvf@phil-nsk.ru.

«Великое искусство Гнесинцев» — масштабный проект всероссийского значения, направленный на популяризацию Гнесинской школы и педагогических идей ее основателя, Елены Фабиановны Гнесиной, сыгравшей огромную роль в развитии российского музыкального образования, высочайший уровень которого признан во всем мире. В рамках проекта организовано более 100 мероприятий в Москве и регионах России.

Возраст: 12+

Фото предоставлено Новосибирской филармонией