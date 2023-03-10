Кабмин предложил разрешить экспорт природного газа из северных регионов

Правительство РФ предлагает расширить перечень месторождений, откуда разрешен экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает пресс-служба правительства России с ссылкой на заседание кабмина. В перечень предлагают добавить участки, расположенные в северных регионах страны — перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от Единой системы газоснабжения, к которым, соответственно, экономически нецелесообразно подводить трубопроводные магистрали.

— Речь идёт прежде всего о северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Там находятся огромные запасы природного газа — в целом около 3 трлн куб. м., — говорится в сообщении пресс-службы.

Это поможет более активно использовать мощности арктических маршрутов и для перевозки сжиженного природного газа в восточном направлении — в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Президентом были обозначены задачи по увеличению его производства, объёмов поставок, в том числе и на внешние рынки.

На этой неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что необходимо изыскать ресурсную базу под проекты производства СПГ еще на 34 млн тонн в год. Согласно последним планам правительства, к 2035 году производство российского СПГ должно вырасти до 140 млн тонн в год.

Ранее редакция сообщала о том, что более 1 млрд рублей направят на переезд красноярцев с Крайнего Севера.