Еще одно дело на экс-главу Линево передается в суд

Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 69-летнего бывшего главы муниципального образования в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По данным следствия, летом 2021 года фигурант по делу, используя свое служебное положение, в корыстных целях подписал документы на безвозмездную передачу квартиры в Искитимском районе Новосибирской области в собственность лицу, которое ранее уже реализовало свое право на приватизацию жилого помещения, рыночной стоимостью свыше 2 млн. рублей.
Данные незаконные действия обвиняемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов муниципального образования р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области, охраняемых законом интересов государства, и причинили бюджету указанного муниципального образования существенный материальный ущерб.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области и прокуратурой Новосибирской области.
Вину в совершении инкриминируемых преступных деяний обвиняемый не признал.
С учетом собранных доказательств прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно вместе с уголовным делом в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото редакции
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