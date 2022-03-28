Еще одно дело на экс-главу Линево передается в суд

Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 69-летнего бывшего главы муниципального образования в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, летом 2021 года фигурант по делу, используя свое служебное положение, в корыстных целях подписал документы на безвозмездную передачу квартиры в Искитимском районе Новосибирской области в собственность лицу, которое ранее уже реализовало свое право на приватизацию жилого помещения, рыночной стоимостью свыше 2 млн. рублей.

Данные незаконные действия обвиняемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов муниципального образования р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области, охраняемых законом интересов государства, и причинили бюджету указанного муниципального образования существенный материальный ущерб.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области и прокуратурой Новосибирской области.

Вину в совершении инкриминируемых преступных деяний обвиняемый не признал.

С учетом собранных доказательств прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно вместе с уголовным делом в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Бывший глава муниципального образования неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В частности, в январе этого года в суде Искитимского района началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Якова Ландайса по 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ландайс обвиняется в том, что, являясь главой рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, без проведения экспертизы построенного объекта капитального строительства на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации и получения заключения органа строительного надзора ввел его в эксплуатацию, а также подписал платежные поручения о перечислении денежных средств, находящихся на счете администрации муниципального образования р.п. Линево, на сумму 5,2 млн рублей и 3,7 млн рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью за выполненные работы по ранее заключенному муниципальному контракту, — сообщали в суде.