С 28 марта в России запускается соцсеть «Россграм»

Широкому кругу пользователей «Россграм» станет доступен с начала апреля. Помимо этого, в скором времени состоится презентация совершенно новой соцсети, даже название которой еще неизвестно

Разработчики называют ее отечественным аналогом популярной в мире соцсети Instagram. Об этом говорится на официальной странице сервиса во «ВКонтакте».

Платформа будет работать на Android и iOS. Изначально «Россграм» будет доступен для блогеров, спонсоров и партнеров проекта, для остальных пользователей доступ откроют в апреле.

По словам создателей приложения Александра Зобова и Кирилла Филимонова, «Россграм» внедрит дополнительные инструменты для монетизации контента, среди которых: платный доступ к публикациям, функция сбора средств, а также реферальная программа.

Напомним, 21 марта деятельность корпорации Meta (компании принадлежат соцсети Instagram и Facebook) в России официально признана экстремистской и запрещена.