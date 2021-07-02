Еще одно дело о хищениях в Городском центре наружной рекламы передано в суд

Железнодорожным межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера и бухгалтера МКУ (Муниципального казенного учреждение) города Новосибирска ГЦНР (Городской центр наружной рекламы).

Женщины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст.160, ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества с использованием служебного положения).

Установлено, что главный бухгалтер МКУ ГЦНР без подтверждающей документации перечислила в 2018 — 2020 годах на свой расчетный счет в кредитной организации свыше около 5 млн. рублей, — сообщается на сайте Следственного комитета по Новосибирской области. — Похищенные таким способом денежные средства, внесенные ранее в качестве задатков в состоявшихся торгах на право заключения договоров по эксплуатации рекламных конструкций, должны были быть возвращены их участникам.

Кроме того, в период с июля 2020 года по ноябрь 2020 главный бухгалтер совместно со своей подчиненной по тоже схеме присвоили себе порядка 750 тыс. рублей.

Напомним, в сентябре 2020 года сотрудники следственных органов задержали главу комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. По данным следствия, чиновник получил взятку 200 тыс. рублей от представителя рекламного агентства за разрешение на размещение нестандартных рекламных конструкций. Деньги, как указывается в деле, поступили на счет подконтрольной ему фирмы под видом оплаты консультационных услуг. Центральный райсуд определили чиновника в СИЗО.