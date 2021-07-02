Чтобы сдержать рост цен, нужны адресные субсидии на продовольствие

— За последний год цены на многие товары в России стали сильно расти. В декабре 2020 года правительством РФ была предпринята первая попытка регулирования цен на группу продовольственных товаров. Для граждан данная мера государства оказалась сомнительно эффективной. Вслед за повышением цен на продовольствие стали расти цены на металл, что привело к существенному росту стоимости строительства и т.д. Конечно, в этой ситуации правительство должно определить причины роста цен и реагировать с целью защиты населения от его последствий.

На мой взгляд, мониторинг и прогнозирование изменения цен является ключевым моментом в управлении изменениями цен на внутреннем рынке. Здесь несколько аспектов: регистрация цен, оценка изменения цен и прогнозирования. Данные аспекты не должны касаться только внутреннего рынка, так как экономика России так или иначе интегрирована в мировую. И вполне закономерно: если на внешнем рынке на товар предлагается более высокая цена, производитель начнет реализовывать свой товар там. Это, как следствие, приведет к дефициту товара на внутреннем рынке и плавному росту цен (существенному или не очень — зависит от объемов дефицита). Если ограничить экспорт и установить фиксированные цены на товары на внутреннем рынке, производство начнет сокращаться или совсем остановится. В таком случае, при сегодняшнем успешном развитии АПК России и сокращениях объемов производства продовольствия в мире, станет существенным вопрос продовольственной безопасности страны.

Реакция властей разных странах на рост цен имеет свою историю. Но результат везде одинаков: государственным регулированием цен нельзя решить проблему их роста. Тем не менее применение целой системы мероприятий налогового, таможенного регулирования дает эффект. При этом рост цен на продовольствие можно сдерживать, применяя меры субсидирования сельхозпроизводителей и оказания адресной помощи отдельным группам населения. Так, по подсчетам Минсельхоза США, дополнительный 1 млрд долларов в программе продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) дает прирост в 1,54 млрд долларов в национальном доходе и примерно 13,5 тысячи рабочих мест, а также рост потребления продовольственных товаров на 335,7 млн долларов (общий рост потребления товаров и услуг — 1025 млн долларов).

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ