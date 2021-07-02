Рекламодателям

Чтобы сдержать рост цен, нужны адресные субсидии на продовольствие

Татьяна Дудина, кандидат экономических наук, и.о. заведующего кафедрой статистики НГУЭУ:
  • 02/07/2021, 16:45

Прямым текстом— За последний год цены на многие товары в России стали сильно расти. В декабре 2020 года правительством РФ была предпринята первая попытка регулирования цен на группу продовольственных товаров. Для граждан данная мера государства оказалась сомнительно эффективной. Вслед за повышением цен на продовольствие стали расти цены на металл, что привело к существенному росту стоимости строительства и т.д. Конечно, в этой ситуации правительство должно определить причины роста цен и реагировать с целью защиты населения от его последствий.

На мой взгляд, мониторинг и прогнозирование изменения цен является ключевым моментом в управлении изменениями цен на внутреннем рынке. Здесь несколько аспектов: регистрация цен, оценка изменения цен и прогнозирования. Данные аспекты не должны касаться только внутреннего рынка, так как экономика России так или иначе интегрирована в мировую. И вполне закономерно: если на внешнем рынке на товар предлагается более высокая цена, производитель начнет реализовывать свой товар там. Это, как следствие, приведет к дефициту товара на внутреннем рынке и плавному росту цен (существенному или не очень — зависит от объемов дефицита). Если ограничить экспорт и установить фиксированные цены на товары на внутреннем рынке, производство начнет сокращаться или совсем остановится. В таком случае, при сегодняшнем успешном развитии АПК России и сокращениях объемов производства продовольствия в мире, станет существенным вопрос продовольственной безопасности страны.

Реакция властей разных странах на рост цен имеет свою историю. Но результат везде одинаков: государственным регулированием цен нельзя решить проблему их роста. Тем не менее применение целой системы мероприятий налогового, таможенного регулирования дает эффект. При этом рост цен на продовольствие можно сдерживать, применяя меры субсидирования сельхозпроизводителей и оказания адресной помощи отдельным группам населения. Так, по подсчетам Минсельхоза США, дополнительный 1 млрд долларов в программе продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) дает прирост в 1,54 млрд долларов в национальном доходе и примерно 13,5 тысячи рабочих мест, а также рост потребления продовольственных товаров на 335,7 млн долларов (общий рост потребления товаров и услуг — 1025 млн долларов).

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ

218

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : субсидии рост цен


0
0

Новости компаний

Каталог недвижимости

Бесплатная онлайн-подача заявления на досрочное погашение кредита для компаний МСБ

02/07/2021, 15:14

ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров

02/07/2021, 10:26

Россельхозбанк представил памятные монеты ко Дню семьи, любви и верности

02/07/2021, 10:12

Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-май 2021 года по РСБУ достигла 44,6 млрд рублей

01/07/2021, 16:57

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Некоторые уже просто забыли, что переводили накопительную пенсию в НПФ

Все материалы

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Новосибирские инвесторы в тройке ключевых покупателей недвижимости в Москве

02/07/2021, 17:14

Еще одно дело о хищениях в Городском центре наружной рекламы передано в суд

02/07/2021, 17:00

ПЛП снова ищет подрядчика для строительства ливневки

02/07/2021, 16:24

В Новосибирске на треть увеличилось количество сданных новостроек

02/07/2021, 15:48

Депутат Александр Морозов сдает мандат

02/07/2021, 15:23

Процедуру отзыва новосибирского мэра поддержал депутат Заксобрания

02/07/2021, 12:44

«Тяжстанкогидропресс» начал гасить долги по налогам

02/07/2021, 11:24
Новости Сибири

В Кемерово будут судить директора санатория – профилактория за получение взяток

02/07/2021, 15:42

Кристина Магдалева возглавила Томский филиал «АльфаСтрахование»

02/07/2021, 14:58

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

01/07/2021, 09:57

Экономика

Финансы

Политика

Новости Новосибирска

Депутат Александр Морозов сдает мандат

Процедуру отзыва новосибирского мэра поддержал депутат Заксобрания

Мэрию Новосибирска «пропесочили» на Первом канале

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

Недвижимость

Технологии

Новости Новосибирска

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Телекоммуникации

Новости компаний

В отдаленные районы Новосибирской области МегаФон отправит передвижной магазин

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

Агропром

Новости Новосибирской области

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Транспорт

Новости Новосибирской области

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Медицина

Новости Новосибирска

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

Новости Новосибирск

В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Чай из самогона, баран на вертеле и запеченный судак

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске на треть увеличилось количество сданных новостроек

Новосибирцам рекомендуют пока не купаться в Обском море

Велокурьеры оценили качество дорог Новосибирска

Не все новосибирцы разделяют вкусы мэра по оформлению станции метро «Спортивная»

В Новосибирской области разрешили массовые мероприятия для кандидатов в Госдуму

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска