Рекламодателям

Новосибирские инвесторы в тройке ключевых покупателей недвижимости в Москве

  • 02/07/2021, 17:14
Новости бизнеса
Ключевые цели вложений: сдача в аренду или выход на рынок столицы.

В мае 2021 года главными региональными инвесторами в недвижимость Москвы стали клиенты из Санкт-Петербурга. Доля запросов из Северной столицы среди общего числа, поступивших обращений из российских городов-миллионников, составила 72.46%. На втором месте расположились жители Новосибирска с долей 8.21%, сообщила пресс-служба «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». Замкнули тройку жители Нижнего Новгорода — доля 7.25%.

—  Инвесторов из Новосибирска, по нашей практике, можно разделить на две основные категории. Первые — это те, кто выбирают долгосрочные проекты, то есть для сдачи в аренду, — говорит генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. — Ко второй категории можно отнести компании, которые имеют средний бюджет с целями либо вложиться в недвижимость, переехать или расширить свой бизнес. Здесь всё достаточно просто, так как подобные клиенты чётко знают чего хотят. Главная фишка таких клиентов заключается в том, что они выбирают объект максимально логично и функционально. Требований к статусу обычно не предъявляется.

Кроме того, по его словам, инвесторы из Новосибирска все делают «с чувством, толком, расстановкой».

— Одной из особенностей инвесторов из Новосибирска является то, что они не всегда говорят о том, что их смущает. Например, это отличие явно просматривается в сравнении с кавказскими клиентами, которые сразу говорят о том, что конкретно их смущает в том или ином объекте, — поясняет Летенков. — При этом инвесторы из Новосибирска более ответственные, чем клиенты из ряда других регионов. Так, если они говорят, что объект их заинтересовал и идёт процесс рассмотрения, то это значит, что они реально его рассматривают, а не просто отложили и забыли.

Фото: flickr.com автор: Компания Tashir

232

Рубрики : Бизнес Инвестиции

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : недвижимость инвестиции бизнес


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Кемерово будут судить директора санатория – профилактория за получение взяток

02/07/2021, 15:42

Кристина Магдалева возглавила Томский филиал «АльфаСтрахование»

02/07/2021, 14:58

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

01/07/2021, 09:57

Кемеровский губернатор разрешил праздновать 300-летие Кузбасса

30/06/2021, 15:28

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Некоторые уже просто забыли, что переводили накопительную пенсию в НПФ

Все материалы
Лента новостей

Еще одно дело о хищениях в Городском центре наружной рекламы передано в суд

02/07/2021, 17:00

ПЛП снова ищет подрядчика для строительства ливневки

02/07/2021, 16:24

В Новосибирске на треть увеличилось количество сданных новостроек

02/07/2021, 15:48

Депутат Александр Морозов сдает мандат

02/07/2021, 15:23
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36
Новости компаний

Бесплатная онлайн-подача заявления на досрочное погашение кредита для компаний МСБ

02/07/2021, 15:14

ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров

02/07/2021, 10:26

Россельхозбанк представил памятные монеты ко Дню семьи, любви и верности

02/07/2021, 10:12

Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-май 2021 года по РСБУ достигла 44,6 млрд рублей

01/07/2021, 16:57

Специалисты Центробанка, ФНС, ФТС и Банка «Левобережный» проведут вебинар по регулированию ВЭД

01/07/2021, 14:27

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Новый новосибирский «СмартСити» рассчитан на 20-25 тысяч человек

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

На «Технопром» будут пускать только по отрицательному ПЦР-тесту

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

Финансы

Новости Новосибирской области

Более 248 тысяч новосибирцев в 2020 году тратили в месяц менее 10 тысяч рублей

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

Около половины жителей Новосибирска почти не пользуется банкоматами

Власти сами будут предлагать малому и среднему бизнесу госпомощь

За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей

Политика

Новости Новосибирска

Депутат Александр Морозов сдает мандат

Процедуру отзыва новосибирского мэра поддержал депутат Заксобрания

Мэрию Новосибирска «пропесочили» на Первом канале

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

Недвижимость

Новости Новосибирска

«ВИРА-Строй» построит жилье вдоль Винаповского моста

Участки под жилищное строительство в Новосибирске оказались не востребованы

«Ситуация с участками, переданными в муниципальную собственность, вызывает недоумение»

Дольщики 40 новосибирских долгостроев получат квартиры

ГК «Расцветай» и Росреестр запустили проект по регистрации договора долевого участия за 100 минут

Технологии

Новости Новосибирска

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Телекоммуникации

Новости компаний

В отдаленные районы Новосибирской области МегаФон отправит передвижной магазин

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

Агропром

Новости Новосибирской области

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Транспорт

Новости Новосибирской области

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Медицина

Новости Новосибирска

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

Новости Новосибирск

В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Чай из самогона, баран на вертеле и запеченный судак

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске на треть увеличилось количество сданных новостроек

Новосибирцам рекомендуют пока не купаться в Обском море

Велокурьеры оценили качество дорог Новосибирска

Не все новосибирцы разделяют вкусы мэра по оформлению станции метро «Спортивная»

В Новосибирской области разрешили массовые мероприятия для кандидатов в Госдуму

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска