Новосибирские инвесторы в тройке ключевых покупателей недвижимости в Москве

В мае 2021 года главными региональными инвесторами в недвижимость Москвы стали клиенты из Санкт-Петербурга. Доля запросов из Северной столицы среди общего числа, поступивших обращений из российских городов-миллионников, составила 72.46%. На втором месте расположились жители Новосибирска с долей 8.21%, сообщила пресс-служба «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». Замкнули тройку жители Нижнего Новгорода — доля 7.25%.

— Инвесторов из Новосибирска, по нашей практике, можно разделить на две основные категории. Первые — это те, кто выбирают долгосрочные проекты, то есть для сдачи в аренду, — говорит генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. — Ко второй категории можно отнести компании, которые имеют средний бюджет с целями либо вложиться в недвижимость, переехать или расширить свой бизнес. Здесь всё достаточно просто, так как подобные клиенты чётко знают чего хотят. Главная фишка таких клиентов заключается в том, что они выбирают объект максимально логично и функционально. Требований к статусу обычно не предъявляется.

Кроме того, по его словам, инвесторы из Новосибирска все делают «с чувством, толком, расстановкой».