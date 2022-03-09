Еще трое новосибирцев погибли в спецоперации на Украине

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания озвучил ряд поручений главам районов, касающихся жителей области, погибших в ходе военной спецоперации России на Украине. Первое касается поддержки семей погибших. По информации, озвученной губернатором, этот список пополнился тремя военнослужащими из Новосибирской области — жителями Ордынского, Сузунского и Колыванского районов.

— Это — герои, которые боролись за то, чтобы очистит землю Украины от нацистов, — напомнил Андрей Травников, обращаясь к чиновникам. — Прошу глав оказать максимальную поддержку и содействие родным погибших. Мы все соболезнуем и скорбим.

Второе поручение, озвученное губернатором, касается проверки достоверности поступающей о погибших информации.

— От глав требую максимально ответственного отношения к информации, — заявил Андрей Травников, обращаясь к руководителям районов Новосибирской области. —Поступают звонки к родным людей, которые исполняют долг на Украине. Вбрасывается недостоверная информация. Знаем случаи, когда СМИ «похоронили» живых и здоровых людей. Требую перепроверять информацию через военные комиссариаты. Если факты подтвердятся, будем оказывать максимальную помощь семьям и родным.

Напомним, на прошлой неделе стало официально известно о гибели на территории Украины двух уроженцев Новосибирской области — областного центра и Тогучинского района.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В поддержку соответствующего решения президента в Новосибирской области высказались представители основных политических партий и депутаты Законодательного собрания региона. На прошлой неделе о поддержке действий России на Украине в очередной раз заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая в рамках пресс-конференции на вопрос городских СМИ о перспективах продолжения побратимства Новосибирска с Харьковым, территорию которого, как и ряда других населённых пунктов Украины, затронула спецоперация.