В Новосибирской области создан оперативный штаб по обеспечению функционирования региональной экономики

— Все прекрасно знают из информационного пространства и новостей, что с подачи США и зависимых от них государств, объявлены масштабные санкции против экономики РФ. Мы понимаем, что санкции будут не без последствий. Будут дополнительные сложности в нашей работе и деятельности, — констатировал на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Чтобы минимизировать последствия негативных решений и скоординировать работу, губернатор принял решение создать штаб по обеспечению функционирования региональной экономики.
— Инструменты для обеспечения стабильной работы наших организаций мы будем использовать фактически те же, что и во время пандемии. В связи с этим штаб по противодействию коронавирусной инфекции переформатирован в штаб по обеспечению стабильного функционирования региональной экономики. Заседать штаб будет не реже одного раза в неделю, — сообщил Травников.
Первое заседание прошло 1 марта. На этой неделе штаб будет заседать в актуализированном формате.
— Будем рассматривать решения для поддержки бизнеса и предприятий, первоочередные задачи, — заявил Травников.
В список задач штаба также будет входить следующее:
— Мониторинг ситуации на потребительском рынке, рынке стройматериалов, поставок сырья и оборудования для недопущения неоправданного роста цен.
— Оценка мер поддержки, которые будут инициированы с федерального уровня, чтобы максимально их использовать в регионе.
— Выработка региональных мер поддержки, которые будут необходимы.
— Информации по принятым решениям поступает много. На федеральном уровне приняты решения по мерам поддержки по законодательству, которое регулирует государственный и муниципальный заказ, — в частности, отметил губернатор.
На следующей неделе правительство намерено провести заседание президиума совета муниципальных образований. В повестке будут рассмотрены вопросы по текущей ситуации.
При этом оперативный штаб также продолжит заниматься контролем за ситуацией по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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