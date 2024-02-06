Ещё 125 объектов водоснабжения и водоотведения спроектируют, построят и реконструируют по госпрограмме

По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, все мероприятия будут реализованы в рамках региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2023-2026 годах за счет субсидий местным бюджетам из бюджета Новосибирской области.

— В 2024 году общее финансирование мероприятий по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы составит 5 млрд 082,4 млн рублей, — сообщил Денис Архипов.

За счет этих средств планируется подготовить проектно-сметную документацию, а также выполнить строительно-монтажные работы по 125 объектам водоснабжения и водоотведения. В перечень вошли наиболее важные работы: строительство водозаборных скважин, водопроводных сетей, станций водоподготовки, централизованные системы водоотведения.

Среди наиболее крупных объектов: централизованные системы водоснабжения со станциями водоочистки в Барабинске, Каргате, Чанах, реконструкция водопроводной сети с. Ленинское, Морского сельсовета, строительство водопровода от сетей Горводоканала до ст. Мочище, насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения с. Марусино, водозаборная скважина и модульная станция водоподготовки, регулирующий резервуар в с. Верх-Ирмень, реконструкция водопроводных сетей в п. Пятилетка и р.п. Дорогино Черепановского района.

Актуальный перечень объектов водоснабжения и водоотведения, финансируемых в рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2023-2026 годах после подписания будет опубликован на сайте министерства ЖКХ и энергетики региона.

Строительство новых объектов водоснабжения ведется в регионе также в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.