Заявку на расселение 293 домов Новосибирск отправил в Москву

Мэрия Новосибирска направила документы в адрес МинЖКХ на вхождение в следующий этап проекта по расселению ветхого и аварийного жилья. Речь идет о домах, которые были признаны аварийными с 1 января 2022 года. Об этом на брифинге сообщил заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

— Рассчитываем, что в первом полугодии решение по Новосибирску будет принято и в 2024 году нам удастся сделать первые шаги для расселения новой партии ветхих и аварийных домов, расположенных на территории города, — добавил чиновник.

По его словам, в рамках новой программы планируется расселить 293 дома, где проживают более 7 тысяч жителей. Большинство из них расположены в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Стоимость этой программы расчетно составляет 12-13 млрд рублей (40-45 млн рублей на один дом), причем 90% от этой суммы финансирует федеральный бюджет. Для сравнения: в 2023 году в Новосибирске расселили 89 многоквартирных домов, на эти цели были направлены около 3 млрд рублей.

Кондратьев пояснил, что в рамках новой программы расселения муниципалитет планирует как выкупать квартиры у застройщиков в разных частях Новосибирска, так и строить дома самостоятельно. Напомним, в 2022-2023 годах город ввел в эксплуатацию два дома на 300 квартир для переселения граждан из ветхого жилья.

— При реализации предыдущей программы мы выкупили у застройщиков 250 квартир. Стоимость квадратного метра на наших аукционах была около 100 тысяч рублей. Это ниже, чем в среднем по рынку, но тем не менее интерес был. Квартиры покупались у таких компаний, как ГК «КПД Газстрой», ООО «Первый строительный фонд», ООО СК «Вира Строй», причем все квартиры были с чистовой отделкой, сантехникой и плитой, — пояснил Алексей Кондратьев. — Мы также не отказываемся от того, чтобы строить жилье самостоятельно. Но здесь очень сложно избежать эмоциональной составляющей, связанной со сменой места жительства. У многих людей недалеко от дома находятся школа, детский сад, работа, и это оказывает влияние на решение о переселении. Именно поэтому мы продолжим покупать готовые квартиры у застройщиков, чтобы предлагать более обширную и комфортную географию жителям аварийных домов.

— Мы будет прорабатывать этот вопрос, чтобы ускорить процесс расселения аварийного жилья и снизить бюджетную составляющую, — подчеркнул Кондратьев. — На сегодняшний день застройщики Новосибирска уже вложили в расселение территорий, которые они получали под строительство, более 2 млрд рублей.

При этом чиновник отметил, что сумма, необходимая для расселения ветхого и аварийного жилья, из бюджета может уменьшиться при реализации проектов КРТ, когда к этому процессу будут подключаться деньги застройщиков

Ранее редакция сообщала о том, что Росреестр за год включил в список аварийных более 3 тысяч жилых объектов.