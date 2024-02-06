В школе Новосибирска, где отравили детей вместо тараканов, отменили занятия

14 ученикам школы № 137 в Новосибирске стало плохо после дезинсекции. О происшествии стало известно 5 февраля.

— Школа закрыта, — сказали журналисту Infopro54 на посту охраны.

На данный момент известно, что в конце прошлой недели в образовательном учреждении проводилась травля тараканов. После дезинсекции проветрили помещения, а также провели уборку.

Однако, когда началась учебная неделя выяснилось, что вместо тараканов пострадали только школьники. 14 детей пожаловались на плохое самочувствие и их отпустили домой.

Сейчас в дело вмешалась прокуратура.

— Предстоит оценить действия сотрудников школы и организации, которая проводила дезинсекцию, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что школы левобережья ушли на дистант после коммунальной аварии в Новосибирске.