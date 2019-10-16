Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Ещё 20 билетов на самую большую конференцию TEDx в России

Бизнесмены, учёные и артисты выступят на самой большой конференции TEDx в России в Новосибирске.
  • 16/10/2019, 20:12
TEDxNovosibirsk
Конференция TEDxNovosibirsk состоится в седьмой раз, ожидается 1000 участников.

Всего на 1 день открывается продажа дополнительных билетов на самую большую конференцию TEDx в России в Новосибирске, которая пройдет 20 октября 2019 г. Старт продаж на сайте www.tedxnovisibirsk.ru в 12.00.

Бизнесмены, учёные и артисты выступят на самой большой конференции TEDx в России в Новосибирске.

Конференция TEDxNovosibirsk пройдёт в Новосибирске 20 октября 2019 года, 12 спикеров выступят с лекциями в стиле TED на сцене зала Дома учёных. Конференция проводится по лицензии TED и является самой крупной по количеству участников в России. Тема TEDxNovosibirsk-2019 — «Дело техники».

Конференция TEDxNovosibirsk состоится в седьмой раз, ожидается 1000 участников.

Спикерами конференции TEDxNovosibirsk станут бизнесмены, учёные, исследователи и другие яркие деятели из Новосибирска и Москвы. Они выступят с мини-лекциями в формате edutainment (education + entertainment, обучение + развлечение), объединенными темой «Дело техники».

Александр Лысковский. Бизнесмен, основатель Welltory, Alawar и iFarm. Расскажет, кто накормит человечество в 2050 году или как технологии меняют рынок еды.

Иван Ямщиков. Исследователь искусственного интеллекта и когнитивных наук в Институте Макса Планка в Лейпциге, Германия. ИИ-евангелист компании ABBYY. Расскажет, насколько продвинулась наука в понимании того, как работает наш собственный мозг, и что представляет собой познание и обучение с позиций компьютерных наук.

Анастасия Землянова. Психолог, тренер командообразующих программ, работает в фонде «Солнечный город» 5 лет, курирует проекты «Наставничество» и «Лига волонтёров». Анастасия расскажет, как можно помочь детям-сиротам адаптироваться к взрослой жизни и сделать их успешными, и зачем это нужно обычному городскому жителю.

Василий Дубейковский. Эксперт и практик в территориальном брендинге, руководитель команды CityBranding. Лидер проектов по брендингу Добрянки (Пермский край), Урюпинска (Волгоградская область) и других малых городов России. 5 лет назад переехал из Европы в Урюпинск. На TEDxNovosibirsk он расскажет о том, почему переезд в провинцию становится трендом.

Татьяна Ячменева. Практикующий врач-невролог, ведущий невролог сети медицинских центров «Здравица». Разработала авторский метод «мотивационное консультирование»: микс медицины, коучинга и психологии. Расскажет, как шаг за шагом выстроить путь к осознанному здоровью.

Татьяна Шнайдер. Биолог, младший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН. В лабораториях ИЦиГ Татьяна выращивает нейроны. Она расскажет, что сделало наш мозг таким большим и особенным, к каким последствиям для мозга могут приводить генетические заболевания и как это исследовать.

Полный список спикеров на сайте http://www.tedxnovosibirsk.ru/speakers/

Фото предоставлено организаторами мероприятия.

Популярное с сайта

«НЗРМ» получил более 1 млн рублей господдержки

«НЗРМ» получил более 1 млн рублей господдержки

16/10/2019, 16:27
Средства компенсируют до 70% купонных выплат, которые новосибирский завод осуществляет держателям своих облигаций каждый месяц.

Почти 800 контейнерных поездов отправлено в Новосибирском регионе ЗСЖД

16/10/2019, 15:43
Отправление организованных контейнерных поездов сокращает время доставки грузов в 1,5 – 2 раза.
Адвокат приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью

Адвокат приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью

16/10/2019, 14:24
По версии следствия, он предоставлял деньги под залог недвижимости, а затем организовывал искусственную просрочку по выплате кредита.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

«Экология- Новосибирск» анонсировала пересмотр мусорного тарифа в 2020 году

16/10/2019, 19:35

Орфей спускается в ад

16/10/2019, 18:48

Каждый второй банковский клиент допускает техническую просрочку по кредиту

16/10/2019, 18:22

Общественники, эксперты и энергетики ищут компромисс

16/10/2019, 18:13

Уголовное дело бывших чиновников мэрии направлено в суд

16/10/2019, 17:13

«НЗРМ» получил более 1 млн рублей господдержки

16/10/2019, 16:27

Почти 800 контейнерных поездов отправлено в Новосибирском регионе ЗСЖД

16/10/2019, 15:43

Адвокат приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью

16/10/2019, 14:24

Верховный суд встал на сторону завода «Экран» в деле о провалах напряжения

16/10/2019, 14:05

«Обувь России» разместила 3-летние биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

16/10/2019, 13:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В долгостроях Новосибирска «зависли» интересы 8 тысяч человек

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска