Ещё 20 билетов на самую большую конференцию TEDx в России

Всего на 1 день открывается продажа дополнительных билетов на самую большую конференцию TEDx в России в Новосибирске, которая пройдет 20 октября 2019 г. Старт продаж на сайте www.tedxnovisibirsk.ru в 12.00.

Бизнесмены, учёные и артисты выступят на самой большой конференции TEDx в России в Новосибирске.

Конференция TEDxNovosibirsk пройдёт в Новосибирске 20 октября 2019 года, 12 спикеров выступят с лекциями в стиле TED на сцене зала Дома учёных. Конференция проводится по лицензии TED и является самой крупной по количеству участников в России. Тема TEDxNovosibirsk-2019 — «Дело техники».

Конференция TEDxNovosibirsk состоится в седьмой раз, ожидается 1000 участников.

Спикерами конференции TEDxNovosibirsk станут бизнесмены, учёные, исследователи и другие яркие деятели из Новосибирска и Москвы. Они выступят с мини-лекциями в формате edutainment (education + entertainment, обучение + развлечение), объединенными темой «Дело техники».

Александр Лысковский. Бизнесмен, основатель Welltory, Alawar и iFarm. Расскажет, кто накормит человечество в 2050 году или как технологии меняют рынок еды.

Иван Ямщиков. Исследователь искусственного интеллекта и когнитивных наук в Институте Макса Планка в Лейпциге, Германия. ИИ-евангелист компании ABBYY. Расскажет, насколько продвинулась наука в понимании того, как работает наш собственный мозг, и что представляет собой познание и обучение с позиций компьютерных наук.

Анастасия Землянова. Психолог, тренер командообразующих программ, работает в фонде «Солнечный город» 5 лет, курирует проекты «Наставничество» и «Лига волонтёров». Анастасия расскажет, как можно помочь детям-сиротам адаптироваться к взрослой жизни и сделать их успешными, и зачем это нужно обычному городскому жителю.

Василий Дубейковский. Эксперт и практик в территориальном брендинге, руководитель команды CityBranding. Лидер проектов по брендингу Добрянки (Пермский край), Урюпинска (Волгоградская область) и других малых городов России. 5 лет назад переехал из Европы в Урюпинск. На TEDxNovosibirsk он расскажет о том, почему переезд в провинцию становится трендом.

Татьяна Ячменева. Практикующий врач-невролог, ведущий невролог сети медицинских центров «Здравица». Разработала авторский метод «мотивационное консультирование»: микс медицины, коучинга и психологии. Расскажет, как шаг за шагом выстроить путь к осознанному здоровью.

Татьяна Шнайдер. Биолог, младший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН. В лабораториях ИЦиГ Татьяна выращивает нейроны. Она расскажет, что сделало наш мозг таким большим и особенным, к каким последствиям для мозга могут приводить генетические заболевания и как это исследовать.

Полный список спикеров на сайте http://www.tedxnovosibirsk.ru/speakers/

Фото предоставлено организаторами мероприятия.