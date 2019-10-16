«Экология- Новосибирск» анонсировала пересмотр мусорного тарифа в 2020 году

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе пленарного заседания Всероссийского семинара-совещания по тарифному регулированию сообщил, что в настоящий момент ведется проверка тарифов на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в 30 субъектах РФ. Для некоторых регионов корректировка тарифа в сторону снижения неизбежна, сообщили в пресс-службе компании «Экология-Новосибирск».

Отмечается, что ФАС России рассмотрела материалы, связанные с установлением предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО «Экология – Новосибирск». Было принято решение об исключении части затрат регионального оператора на проведение информационной эколого-просветительской работы, размещение информационных сообщений в средствах массовой информации и социальных сетях, а также расходов на уплату налога на прибыль в отношении расчетной предпринимательской прибыли. Данные затраты включены в действующий тариф и составляют 0,07%. Если бы эти затраты были исключены из тарифа в 2019 году, то плата для населения составила бы 88,49 рублей с человека в месяц (в настоящее время плата составляет 88,62 рубля с человека в месяц).

По словам генерального директора ООО «Экология – Новосибирск» Ларисы Анисимовой, несмотря на исключение расходов на просветительскую деятельность, ООО «Экология – Новосибирск» продолжит реализацию информационно-экологических проектов для детей.

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