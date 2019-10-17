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Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

Депутаты предложили правительству поискать дополнительные источники финансирования работ по капитальному ремонту домов.
  • 17/10/2019, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей
Резкое повышение тарифов на капремонт может наложиться на общий рост цен, индексацию тарифов на тепло, на утилизацию ТКО — и все это в итоге приведет к негативным последствиям.

Обсуждение проекта постановления правительства Новосибирской области о повышении тарифов на капремонт, которое проходит на сайте «Электронная демократия», пока собирает только отрицательные отзывы. Председатель комитета регионального парламента по строительству и ЖКХ Евгений Покровский сегодня на заседании комитета также отметил, что количество обращений избирателей к депутатам по этой теме резко выросло. Напомним, проектом предусмотрено повышение тарифа в 2020 году до 8 рублей 90 копеек (в 2019 — 7 рублей 5 копеек), в 2021 году — до 9 рублей 35 копеек, а в 2022 году — до 9 рублей 85 копеек. То есть совокупное повышение, предусмотренное в проекте документа, за 3 года может составить почти 40%.

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— Еще в 2013 году, когда в области утверждалась региональная программа капремонта, для обеспечения ее реализации требовалось установить цену 15 рублей за кв. м в месяц. В итоге тариф был принят в 2 раза ниже, то есть изначально в программе была сформирована несбалансированность, — напомнил депутатам министр ЖКХ области Денис Архипов. — Мы приняли решение запустить пилотный проект в согласованном виде, а по мере его реализации принимать дополнительные решения.

По его словам в 2014 -2015 годах, пока выстраивались взаимоотношения с подрядчикам, требования по качеству выполняемых работ и система сбора средств с населения, в Фонде модернизации ЖКХ на счетах «зависали» до 1,4 млрд рублей, которые за год просто не успевали отторговывать. С 2016 года ситуация начала меняться, выстраивалась система долгосрочного планирования капремонтов — и по году объемы выполненных работ начали превышать объем поступающих средств от населения.

— Уже тогда, оценив динамику, мы поняли, что в 2019 году нам придется принимать непростые решения по балансировке программы: увеличивать доходную часть или сокращать расходную, то есть объем капремонтов. С начала текущего года мы публично говорили о необходимости индексации тарифов, — говорит Архипов. — По нашим оценкам, повышение тарифа на 26% (до 8 рублей 90 копеек) сбалансирует программу на трехлетний период.

Как сбалансировать программу капремонта?

Чиновник подчеркнул, что цифры взяты не с потолка. С недостатком средств на проведение капремонтов столкнулось большинство регионов РФ, и Минстрой РФ подготовил для субъектов федерации рекомендации по повышению тарифов.

Депутаты, в свою очередь, напомнили Архипову, что программа капремонтов принималась в авральном режим.

— Нас пугали, что если мы ее не примем в срок, то с нас снимут 10 млрд рублей, что регион получил из федерального фонда. Она версталась на коленке, цифры брали из воздуха, без детальной паспортизации домов. Потом нам пришлось ее кардинально и долго корректировать, — заявил депутат Николай Мочалин, который на тот момент возглавлял профильный комитет в заксобрании. — Лично я считаю, что это была афера века. Государство было обязано привести в порядок дома перед тем, как разрешать гражданам их приватизацию, а в итоге граждан обязали делать это за свой счет.

Мочалин также отметил, что резкое повышение тарифов на капремонт может наложиться на общий рост цен, индексацию тарифов на тепло, на утилизацию ТКО — и все это в итоге приведет к негативным последствиям.

— Вы знаете сколько жителей Новосибирской области сейчас находятся за чертой бедности? 480 тысяч человек! За 5 лет рост реальных доходов населения региона составил 94%, то есть они снизились на 6%, а при этом цены выросли в 1,5 раза. По моим данным, 73% заработанных средств люди сейчас просто проедают! Вы выбрали самый деструктивный вариант для выполнения своих обязательств и ликвидации своих недоработок. Министерство соцразвития вам тоже не скажет за это спасибо, — предупредил Николай Мочалин. — Ищите другие варианты: берите кредиты, оптимизируйте расходы.

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Его коллега Ашот Рафаелян также предложил поискать более мягкие варианты для населения: повысить тариф не более чем на 5-6% и потом планировать работу в рамках имеющегося бюджета.

— Существует президентский указ, согласно которому коммунальные тарифы не могут подниматься более чем на 4%. Почему мы говорим о 26%? Почему мы не рассматриваем возможность увеличения софинансирования капремонта из бюджета? Аграриям мы ежегодно оказываем поддержку на 3-4 млрд рублей, миллиардами поддерживаем дорожников, а почему в сферу ЖКХ не можем направить дополнительно 1-2 млрд? Давайте обсуждать этот вопрос, — добавил зампредседателя комитета строительства и ЖКХ регионального парламента Дмитрий Козловский.

В итоге депутаты предложили минЖКХ до вынесения проекта постановления на рассмотрение правительства РФ представить данные, обосновывающие индексацию, а также варианты дополнительных источников финансирования капремонта в рабочую группу, которую возглавляет Дмитрий Козловский.

Комментируя принятое решение во время пресс-подхода, председатель комитета Евгений Покровский пояснил, что депутаты должны четко понимать структуру и причину предлагаемых корректировок, так как именно им придется отвечать на вопросы о причинах такого повышения во время встреч с избирателями. Напомним, осенью 2020 года в Новосибирской области пройдут выборы в региональный парламент.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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