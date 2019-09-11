TEDxNovosibirsk: билет один, а событий — много!

Мы уже рассказывали, что 20 октября г. в Доме ученых Академгородка пройдёт седьмая конференция TEDxNovosibirsk «Дело техники».

Но мало кто знает, что TEDx — дело не одного дня. Для участников конференции готовятся нетворкинг-мероприятия, на которых можно заводить интересные и полезные знакомства, пробовать новое и получать массу впечатлений.

Узнайте, какие возможности даёт билет на TEDxNovosibirsk-2019.

Услышать себя в многоголосье

Один вечер, одна песня и куча положительных эмоций с Оксаной Шавневой и Первым хором. Распевки и вокальные упражнения сделают голоса участников TEDxNovosibirsk ярче и звонче.

Когда: 23 сентября в 19:00

Где: Лекторий-бар Поток, ул. Депутатская, 46

Заново познакомиться с любимым городом

Вместе с Алесей Задворновой участники TEDxNovosibirsk отправятся в маленькое ностальгическое путешествие по левому берегу Новосибирска. Пышки с соком из трёхлитровых банок в знаменитой Пышечной, фото в арках и двориках образца архитектуры СССР, рассказы о жизни левобережья… Будет много историй и красивых кадров.

Когда: 28 сентября, время будет уточняться накануне

Где: место сбора группы на экскурсию — Монумент Славы

Полюбить конфликты

Коуч Юлия Булгакова проведет большую сессию в Потоке. Она докажет, что из каждого конфликта можно создавать не столкновение, а любовную встречу несогласий и несоответствий. Каждый участник решит задачу: где должна стоять запятая между словами «конфликтовать нельзя любить».

Когда: 1 октября в 19:00

Где: Лекторий-бар Поток, ул. Депутатская, 46

Уйти с головой в виртуальную реальность

Клуб виртуальной реальности Versus подготовил для участников TEDxNovosibirsk специальную программу развлечений. У каждого будет шанс попробовать себя в играх на любой вкус: VR-квесты, экстрим, зомби, шутеры, спокойные и созерцательные игры, командная игра. От такого точно закружит голову!

Когда: 3 октября в 18:30

Где: Лофт-парк Подземка, ул. Красный проспект, 161

Фото предоставлено организаторами